Brown de Adrogué logró su primer triunfo de local y se aleja del fondo

En el momento más complicado llegó la primera victoria de local para Brown de Adrogué . Cuando el tema del descenso asomaba, el equipo de Jorge Vivaldo se hizo fuerte en su casa, venció por 2 a 1 a Villa San Carlos por la fecha 13 de la Primera Bv y ahora respira más tranquilo.

El Tricolor impuso condiciones en el estadio Lorenzo Arandilla con dos goles de Bruno Báez y de esta manera cortó la malaria que arrastraba de este año, tras hilvanar dos derrotas y dos empates en las primeras cuatro presentaciones en su estadio. De esta manera, se alejó de los últimos puestos y ahora quiere escalar puestos en la tercera categoría del fútbol argentino .

"Bruno Báez" Por el gol del jugador de Brown de Adrogué en la última del primer tiempo. pic.twitter.com/Ruug321sMR

El primer gol de Brown llegó sobre el cierre del primer tiempo. Cuando el tiempo se agotaba, a los 46 minutos, el local destrabó el partido por intermedio del ex Deportivo Laferrere , que conectó debajo del arco y puso el 1 a 0 luego de una jugada que inició desde un tiro de esquina y contó con dos remates defectuosos hasta que le llegó al "9".

Este gol fue vital para cambiar el ánimo después una serie de malos resultados, pero no le daba seguridad al equipo de Vivaldo. La diferencia era mínima y por eso la tranquilidad llegó a los 30 minutos del complemento con el segundo gol de Báez. Nuevamente con la pelota detenida como protagonista: tiro libre desde la izquierda, cabezazo cruzado dentro del área que pega en el palo y en el rebote el goleador convirtió su tercer grito en el Tricolor.

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Por el gol del jugador de Brown de Adrogué para estirar la ventaja ante Villa San Carlos. pic.twitter.com/HkRdBFOzPE — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 25, 2026

El gol de Rodrigo Salinas, sobre los 88 minutos, no cambió la historia en Adrogué. El equipo de Vivaldo aguantó la diferencia y celebró tres puntos muy importantes.

Cómo quedó Brown de Adrogué con este resultado

Brown volvió a la victoria después de dos partidos sin ganar y llegó a los 13 puntos en la temporada, producto de tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Si bien sigue lejos de los primeros lugares, ya que 11 puntos lo separan de los punteros, consiguió alejarse de la zona baja para encarar los próximos partidos con mayor tranquilidad.