Jorge Vivaldo buscó blindar al plantel tras el tropiezo de Brown de Adrogué

El director técnico de Brown de Adrogué , Jorge Vivaldo , eligió priorizar la fortaleza anímica y colectiva de sus futbolistas tras la caída sufrida ayer por 2-1 ante Comunicaciones . El resultado significó un freno para la ilusión del conjunto local, que arrastraba el impulso anímico de una gran victoria como visitante frente a Dock Sud.

Al enfrentar los micrófonos de la prensa partidaria en la zona de vestuarios, el "Flaco" evitó los reproches públicos y se enfocó de lleno en respaldar el proceso interno de sus dirigidos. “Nosotros estamos muy bien como grupo. De verdad te digo, eh. Estamos bien como grupo”, enfatizó con firmeza el entrenador, buscando cortar de raíz cualquier atisbo de desanimo generalizado dentro de una campaña compleja.

Vivaldo , quien transita su segundo ciclo al mando de la institución sureña, remarcó constantemente la predisposición que encuentra en el predio de entrenamiento de cara a cada compromiso del Torneo Apertura.

“Los chicos hacen un gran esfuerzo entrenando”, valoró el DT, dejando en claro que la entrega de sus futbolistas se mantiene intacta a pesar de las adversidades.

Antes del duelo, el técnico había manifestado un profundo cariño hacia el rival de turno —club en el que dejó una huella sumamente positiva en tres etapas previas—, aclarando que el enfrentamiento solo se limitaría a lo estrictamente futbolístico. Sin embargo, los errores propios terminaron costándole los tres puntos en casa ante el "Cartero".

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La autocrítica desde la cancha

En sintonía con las declaraciones del cuerpo técnico, el experimentado mediocampista Matías Sproat, autor del descuento definitivo para el Tricolor, aportó una cuota de sincera autocrítica tras el pitazo final. El referente reconoció sentir “una bronca muy grande” por cómo se escapó el partido y admitió que el plantel pagó un precio demasiado alto debido a desatenciones puntuales en la faceta defensiva.

Con este resultado adverso en la fecha 19, Brown de Adrogué corta su racha ganadora pero se mantiene mentalizado en su objetivo primordial. La premisa impuesta por Jorge Vivaldo para lo que resta de la temporada es clara: asimilar el golpe rápido, apoyarse en la excelente convivencia del vestuario y salir a disputar cada encuentro restante como una final auténtica para asegurar la permanencia del club.