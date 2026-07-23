Raúl Loaiza sumó minutos en Lanús y su regreso parece estar más cerca

Lanús celebra el regreso a las canchas de Raúl Loaiza.

Raúl Loaiza no juega un partido oficial con la camiseta de Lanús desde septiembre de 2024, pero el calvario que le provocó una rotura de ligamentos empieza a quedar atrás. El mediocampista volvió a las canchas y este jueves sumó 45 minutos en el equipo de Reserva del Granate.

El colombiano se lesionó gravemente en un encuentro ante Deportivo Independiente Medellín jugado el 25 de septiembre del 2024 por la Copa Sudamericana y desde ahí no volvió a jugar en el primer equipo, a tal punto que ya lleva 22 meses afuera de las canchas.

La recuperación de Loaiza demandó más tiempo del esperado. En el camino, además, sufrió complicaciones que lo obligaron a pasar nuevamente por el quirófano y eso, inevitablemente, retrasó los tiempos de rehabilitación. Por eso, que haya vuelto a sumar minutos en Reserva es una gran noticia para Lanús, en particular para el entrenador Mauricio Pellegrino, con la ilusión de que en unos meses se pueda reincorporar al equipo.

Loaiza, que formó parte de la pretemporada del primer equipo con miras al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, integró el 11 titular del equipo que dirige Román Martínez y disputó 45 minutos en el triunfo agónico ante Huracán en condición de visitante, dando un primer paso para su regreso definitivo a las canchas.

El calvario de Raúl Loaiza en Lanús En este proceso, el futbolista colombiano -con contrato en el Granate hasta diciembre- fue operado por primera vez luego de la rotura de ligamento que sufrió en el cruce por la Copa Sudamericana. Y después le siguió otra: en abril de 2025 volvió a ingresar al quirófano para colocarle materiales especiales en la rodilla. En septiembre de ese año se le detectó una fibrosis que retrasó su retorno. Y cuando estaba a punto de volver, en marzo de este año, sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

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