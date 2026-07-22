miércoles 22 de julio de 2026
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22 de julio de 2026

Por qué Walter Bou quedó afuera de los convocados de Lanús para enfrentar a Cienciano

El delantero no formará parte del equipo de Lanús que este miércoles enfrentará al conjunto peruano en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Bou se lesionó en Lanús y no jugará ante Cienciano.

Bou se lesionó en Lanús y no jugará ante Cienciano.

Lanús iniciará a transitar este miércoles un nuevo camino en la Copa Sudamericana con el objetivo de emular lo conseguido el año pasado en Asunción. En el cruce ante Cienciano, de Perú, buscará conseguir un lugar en los octavos de final. Sin embargo, Mauricio Pellegrino no tendrá a todos los futbolistas a disposición.

A la baja confirmada de Marcelino Moreno, quien sigue recuperándose de su lesión, el entrenador tampoco podrá contar con el delantero Walter Bou, quien quedó afuera de la lista de concentrados a último momento y mirará desde la platea el partido de ida de los playoffs de Sudamericana.

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El ex Boca Juniors, que peleaba por un lugar en el equipo titular con el colombiano Yoshan Valois, quedó descartado por lesión y por este motivo Valois será el titular en el cruce ante el conjunto peruano en la Fortaleza de Guidi y Cabrero. En tanto, el flamante refuerzo Allan Wlk ocupará un lugar en el banco de suplentes.

La lesión que sacó a Bou del primer partido de Lanús

El delantero, que había perdido la titularidad tras la llegada de Rodrigo Castillo y tampoco la pudo recuperar luego de la venta del ex Gimnasia, había arrancado la pretemporada con la ilusión de volver al 11 inicial y el encuentro ante Cienciano era una buena oportunidad para sacarle una ventaja a Valois y Wlk.

Sin embargo, en la antesala al cruce de ida ante el conjunto de Perú, Bou sufrió una sobrecarga muscular en sóleo izquierdo, según informó de manera oficial el club, y por este motivo quedó afuera de los concentrados para el encuentro de esta noche. Seguramente tampoco juegue el sábado, desde las 21.30, ante San Lorenzo en su debut en el Torneo Clausura.

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