Marcelino Moreno decidió operarse de su lesión en el pie: cuánto tiempo estará fuera de la cancha

Decisión tomada. Marcelino Moreno será operado este viernes de una metatarsalgia en el pie izquierdo. La noticia se da en el día en que el plantel de Lanús retomó los entrenamientos en el Polideportivo Lorenzo D’Ángelo con vistas al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana como objetivos del segundo semestre.

En el día de su cumpleaños 31, Marcelino Moreno llegó al club y notificó a la dirigencia encabezada por Nicolás Russo y al entrenador Mauricio Pellegrino que tomó la decisión de pasar por el quirófano para darle solución a un problema que lo aqueja desde hace tiempo y no le permitió rendir a pleno en el comienzo de la temporada.

Si todo resulta favorable, el mendocino de Palmira tendrá un tiempo estipulado de recuperación de 30 días. Por los plazos que se manejan, se perderá el playoffs frente a Cienciano, de Perú , por la Copa Sudamericana : la ida el miércoles 22 de julio en la Fortaleza y la revancha en Cusco una semana más tarde. En el medio de esos partidos, debutará en el Torneo Clausura, como local, ante San Lorenzo (sábado 25, a confirmar).

De todos modos, su regreso es una incógnita, ya que una vez que reciba el alta médica no solo deberá llevar adelante una rehabilitación de su pie izquierdo, sino realizar un trabajo especial con los preparadores físicos Gabriel Macaya y Leandro Pose, ya que no formará parte de la pretemporada, clave en la parte física y futbolística.

Cuánto hace que no juega Marcelino Moreno

Pese a su lesión, Marcelino Moreno se infiltró para decir presente en los partidos de Lanús, aun sabiendo que su plenitud física no era la ideal para la alta competencia.

Su último partido fue el 20 de mayo, por la 5º fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Liga de Quito, en el estadio Casablanca, la noche en la que el Granate perdió por 2-0 y quedó eliminado del máximo torneo continental.

El “10” de Lanús, en el Torneo Apertura, jugó las primeras cuatro fechas. Luego tuvo un paréntesis por la lesión de ocho partidos, sumando sus primeros minutos en el Clásico del Sur frente a Banfield y en los siguientes cuatro, incluyendo el playoffs.

Una baja sensible para Mauricio Pellegrino

El técnico de Lanús no esperaba la noticia de la operación de Marcelino Moreno, pero sabía que estaba dentro de las posibilidades. Su ausencia la sintió el equipo, por lo que ahora se plantea un escenario atípico si es que Mauricio Pellegrino y la dirigencia deciden ir en este mercado de pases por un refuerzo en ese puesto.

Hasta ahora está todo acordado con el uruguayo Facundo Batista, que llegará a préstamo por un año desde Peñarol para cubrir la plaza de centro delantero.