Revés judicial en Lanús: por qué debe pagar una gran suma de dinero

Lanús, obligado a pagar una gran suma de dinero.

Lanús atraviesa un momento complicado al confirmarse la sentencia de un juicio que lo obliga a desembolsar alrededor de 200 millones de pesos por el accidente que sufrió el exfutbolista Sebastián Leto adentro del club hace 11 años cuando formaba parte del plantel profesional.

El hecho en cuestión sucedió en febrero de 2015 durante una jornada de entrenamiento en la Fortaleza de Guidi y Cabrero. Durante la sesión en el gimnasio, al mediocampista se le cayó una pesa en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo. Por este accidente, Leto atravesó dos operaciones y estuvo afuera de las canchas durante ocho meses.

El grave accidente derivó en un juicio cuyo fallo salió a la luz en las últimas horas. Según Fortaleza Granate, la sentencia judicial se conoció el 10 de abril de este año y la misma obliga al club Lanús abonar una suma cercana a los 200 millones de pesos por "incapacidad y daño moral".

"Según pudo averiguar FG, el monto de la condena es muy inferior, de unos 30 millones, aunque se alcanza el valor de $196.800.000 debido a los intereses de estos 11 años. La suma se incrementa unos 50 millones más debido al alto valor extra de honorarios, por el trabajo de peritos y abogados intervinientes. Es decir, incluyendo las costas se aproxima a los 250 millones de pesos", detalló el medio partidario del Granate.

Los pasos a seguir de Lanús en este caso La demanda también incluía a la Asociación del Fútbol Argentino y la ART, pero ambas quedaron exenta de responsabilidades. Lanús, por su parte, realizó una presentación judicial impugnando dicho cálculo de honorarios y esperando que esa cifra disminuya considerablemente, al mismo tiempo que negocia un plan de pago en cuotas, informó Fortaleza Granate.

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