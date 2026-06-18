La Reserva de Lanús a los playoffs de la Copa Proyección Apertura

Lanús se clasificó a los playoffs de la Copa Proyección Apertura al vencer a Boca por 1-0 como visitante, en el partido válido por la 18º y última fecha de la zona B. El próximo rival del Granate será River.

El equipo de Román Martínez venía de un duro golpe como local frente a Independiente (0-4) y arribó a Boca Predio en la 4º posición.

Durante la jornada que definió los clasificados, por un momento quedó afuera y luego alternó por diferentes escalones de la tabla, a excepción del 1º lugar. Finalmente se ubicó 3º, con 35 puntos, a uno de Boca e Independiente, mientras que el 4º fue Newell´s, con 34 unidades.

Tras un primer tiempo sin emociones, el arranque del complemento tuvo las mejores alternativas. A los cinco minutos convirtió de cabeza Gonzalo Lobos , luego de un tiro libre de Thiago Laplace . Tres minutos después, Boca tuvo la chance del empate, de penal, pero Tomás Silva adivinó la intención de Gonzalo Gellini, se lanzó sobre su caño izquierdo y desvió el remate.

Tomás Silva - Lanús Tomás Silva, arquero y figura de Lanús.

Los dirigidos por Mariano Herrón se lanzaron al ataque, pero entre su incapacidad para definir las jugadas y las enormes atajadas del “1” Granate terminó vendiendo cara la derrota, aunque no resignó el liderazgo.

El local jugó con 10 desde los 29 minutos del segundo tiempo por la expulsión de Juan Pussetto, por una fuerte falta desde atrás a Alexis Duarte.

Los 11 de Lanús fueron: Tomás Silva; Elías Prieto, Elián Acosta, Mateo Ramírez y Tomás López; Thiago Laplace, Javier Pascual y Gonzalo Lobos; Benjamín Acosta, Alexis Duarte y Benjamín Fariña.

Lanús y el resto de los clasificados

Zona A: Vélez 44 puntos; River 31; Racing 30 y Atlético Tucumán 30.

Zona B: Boca e Independiente 36; Lanús 35 y Newell´s 34.

Los primeros y segundos de cada zona definirán las próximas dos instancias (cuartos y semifinal) en condición de local. Los cruces serán: Vélez vs. Newell’s, River vs. Lanús, Boca vs. Atlético Tucumán e Independiente vs. Racing. La final se disputará en el estadio Florencio Sola, de Banfield.

Gonzalo Lobos - Lanús Gonzalo Lobos marcó el gol de Lanús.

La campaña de Lanús se resume en 11 triunfos, dos empates y cinco derrotas, con 39 goles a favor y 24 en contra.

Banfield, que integró la zona A, quedó en el 13º puesto con 23 puntos, a siete del último clasificado. La despedida fue con derrota ante River (0-1).

Bajo la conducción técnica de Mariano Valentini, el Taladro cerró su participación con seis victorias, cinco igualdades y siete caídas, con 14 goles a favor y 18 en contra.