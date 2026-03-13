De no jugar como defensor a ser goleador de Lanús: la historia de Alexis Duarte

A fuerza de goles y de una potencia arrolladora, Alexis Duarte se convirtió en una de las grandes promesas de Lanús y este jueves, con 18 años, firmó su primer contrato con la institución, cumpliendo así uno de sus sueños. Sin embargo, su camino hasta ser profesional no fue nada sencillo.

Duarte tuvo que remar bastante y mostrar una gran fortaleza para disfrutar de este presente. Y la historia de este joven oriundo de Misiones así lo demuestra: con apenas 10 años, en 2018, se incorporó a las inferiores del Granate, viajando cada tres semanas a Buenos Aires, y al año siguiente le dieron un lugar en la pensión del club.

Por su buen porte físico (hoy mide 1,84 mts), rápidamente lo ubicaron como defensor y esa fue su posición en los primeros años en el club, pero no logró destacarse en ese puesto y para el 2023 había quedado muy relegado., ya que entrenaba con el tercer o cuarto equipo y jugaba en la Liga Metropolitana, según comentó en una entrevista con Primera Edición de Misiones.

Sin embargo, el olfato de un entrenador le cambió la carrera y gracias a eso hoy es considerado una de las grandes promesas de Lanús . De un día para el otro, le cambiaron el puesto, lo probaron de nueve y rápidamente se convirtió en un goleador intratable.

“Yo había arrancado bastante mal el año en Séptima División, los técnicos no me tenían cuenta y entrenaba con el tercer o cuarto equipo. En medio de eso, un lunes fui a entrenar y me mandaron de nueve. Yo pensé ‘ya está, me van a dejar libre…’. Ese día hice un montón de goles. Al otro, lo mismo. El miércoles, más goles. Y el viernes me avisan que iba a jugar de nueve. Yo no lo podía creer”, señaló en ese momento.

Lanús, y el goleador que no veían

Ese año, Duarte tuvo un crecimiento importante, se convirtió en el goleador de su equipo en cuestión de meses y lo hizo con un promedio increíble: 16 goles en 15 partidos. Estos números lo hicieron subir a AFA y terminó el año como suplente de ese equipo, algo que impensado cuando arrancó el año.

duarte primer contrato Duarte firmó contrato con Lanús hasta 2028.

Sin embargo, su explosión definitiva se dio en 2024. Fue Román Martínez, el exquisito exmediocampista granate, el que le dio la posibilidad de ser titular cuando inició la temporada y después de unos partidos con el arco cerrado, empezó a pagar con goles la confianza: cerró el año con 16 goles en 26 partidos y terminó como el tercer máximo goleador en Sexta División.

Con estos números, su nombre empezó a tener otro peso por los pasillos de la Fortaleza y al año siguiente, en Quinta, lo reafirmó con una temporada brillante: anotó 26 goles en 31 encuentros, con varios logros cumplidos: fue el máximo goleador de Sexta División, el máximo anotador de las juveniles de Lanús y el segundo con más goles de todas las categorías de juveniles de la Liga Profesional. Y la frutilla de postre fue su primera convocatoria a la Selección de Paraguay Sub-20.

Alexis Duarte, el nueve que ilusiona mucho en Lanús

En las dos últimas dos temporadas, el misionero, que abril cumplirá 19 años, se afianzó como un delantero intratable. Y sus números así lo demuestran: convirtió 42 goles 57 cotejos. Este poder de gol le permitió llegar a Reserva, donde ya tuvo su bautismo en la red y en el empate 1-1 ante Huracán por la fecha 2, anotó su primer gol en Tercera División. Por todo esto, Lanús le hizo firmar su primer contrato y aseguró a su delantero prometedor hasta diciembre del 2028.