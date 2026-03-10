Tras la disputa Banfield - Lanús, Rodrigo Auzmendi será refuerzo de San Lorenzo

La noticia la confirmó el presidente de Banfield,Matías Mariotto, en una entrevista con Radio La Red, luego de unos días de muchos movimientos, donde hizo mucha fuerza para que el futbolista no se incorpore a Lanús. "No me parece ético", había señalado.
Hoy todo parece resulto, y así lo aseguró: "Está todo acordado entre Banfield, Querétaro y San Lorenzo. Está todo para que en las próximas horas se haga la revisión médica. Nosotros lo compramos en 25.000 dólares y lo vendimos en 1.200.000 dólares", expresó la máxima autoridad del Taladro.
De esta manera, y cuando parecía que el futbolista iba a continuar en el Taladro marginado del plantel profesional y entrenándose en Reserva, se destrabó una negociación compleja, con cuatro partes involucradas, y ahora sí todo está encaminado para que se incorpore al Ciclón, luego de la presión realizada desde Peña y Arenales para que no vaya a Lanús.
"Nosotros no perdemos dinero por no vendérselo a Lanús. La oferta está en igualdad de condiciones que la de San Lorenzo, y hasta el jugador igualó su condición salarial. Para nosotros era exactamente lo mismo en cuanto los números, lo importante para nosotros era cerrar lo de Querétano y no lo de Lanús o San Lorenzo", dejó en claro Mariotto.
Y en esa línea, agregó: "Obviamente que, ante igualdad de condiciones, elegimos San Lorenzo, que es un equipo grande y no el clásico rival. Era algo hasta ético", remarcó el presidente de Banfield.
¿Cómo se cerró la venta de Rodrigo Auzmendi?
La operación, finalmente, se cerró de la siguiente manera: Banfield transfirió a Auzmendi a Querétano, de México, en forma de pago por la compra en su momento de Martín Río. Y el club mexicano es el que lo cede a préstamo a San Lorenzo por una temporada y con una opción de compra de 4.000.000 de dólares.
Al respecto, Mariotto explicó: “Nosotros tenemos un plan de pago establecido con Querétaro y decidimos enviar a Auzmendi en parte de pago para completar la compra de Río. Por eso, ahora, el dinero que ellos iban a cobrar por Martín Río nos queda a nosotros".
Y ahí, justamente, radica el motivo por el que se decidió avanzar con la negociación. "Nosotros teníamos varias opciones sobre la mesa y decidimos hacerlo a través de Querétaro. Después de eso, San Lorenzo hizo un negoción con ellos y se lleva un gran jugador a préstamo".