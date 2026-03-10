Tras la disputa Banfield - Lanús, Rodrigo Auzmendi será refuerzo de San Lorenzo

Finalmente, Rodrigo Auzmendi no continuará siendo jugador de Banfield . Después de tantas idas y vueltas, con la reciente negativa a que se sume a Lanús , el delantero aceptó la oferta de San Lorenzo y en las próximas horas, una vez que pase la revisación médica, firmará su contrato.

La noticia la confirmó el presidente de Banfield, Matías Mariotto , en una entrevista con Radio La Red, luego de unos días de muchos movimientos, donde hizo mucha fuerza para que el futbolista no se incorpore a Lanús. "No me parece ético", había señalado.

El Taladro se prepara. Qué debe mejorar Banfield en el Torneo Apertura: el análisis de Vittor

Hoy todo parece resulto, y así lo aseguró: "Está todo acordado entre Banfield, Querétaro y San Lorenzo. Está todo para que en las próximas horas se haga la revisión médica. Nosotros lo compramos en 25.000 dólares y lo vendimos en 1.200.000 dólares", expresó la máxima autoridad del Taladro.

De esta manera, y cuando parecía que el futbolista iba a continuar en el Taladro marginado del plantel profesional y entrenándose en Reserva, se destrabó una negociación compleja, con cuatro partes involucradas, y ahora sí todo está encaminado para que se incorpore al Ciclón, luego de la presión realizada desde Peña y Arenales para que no vaya a Lanús.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/2031405552526385596&partner=&hide_thread=false MATÍAS MARIOTTO: "RODRIGO AUZMENDI VA A JUGAR EN SAN LORENZO"



El presidente de Banfield conversó con @gustavohlopez en #López910 y confirmó que el centrodelantero continuará su carrera en San Lorenzo de Almagro. pic.twitter.com/Yzv2SzlA7W — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) March 10, 2026

"Nosotros no perdemos dinero por no vendérselo a Lanús. La oferta está en igualdad de condiciones que la de San Lorenzo, y hasta el jugador igualó su condición salarial. Para nosotros era exactamente lo mismo en cuanto los números, lo importante para nosotros era cerrar lo de Querétano y no lo de Lanús o San Lorenzo", dejó en claro Mariotto.

Y en esa línea, agregó: "Obviamente que, ante igualdad de condiciones, elegimos San Lorenzo, que es un equipo grande y no el clásico rival. Era algo hasta ético", remarcó el presidente de Banfield.

¿Cómo se cerró la venta de Rodrigo Auzmendi?

La operación, finalmente, se cerró de la siguiente manera: Banfield transfirió a Auzmendi a Querétano, de México, en forma de pago por la compra en su momento de Martín Río. Y el club mexicano es el que lo cede a préstamo a San Lorenzo por una temporada y con una opción de compra de 4.000.000 de dólares.

matias mariotto taladro Matías Mariotto confirmó la llegada de Rodrigo Auzmendi a San Lorenzo.

Al respecto, Mariotto explicó: “Nosotros tenemos un plan de pago establecido con Querétaro y decidimos enviar a Auzmendi en parte de pago para completar la compra de Río. Por eso, ahora, el dinero que ellos iban a cobrar por Martín Río nos queda a nosotros".

Y ahí, justamente, radica el motivo por el que se decidió avanzar con la negociación. "Nosotros teníamos varias opciones sobre la mesa y decidimos hacerlo a través de Querétaro. Después de eso, San Lorenzo hizo un negoción con ellos y se lleva un gran jugador a préstamo".