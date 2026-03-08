Duelo especial para Pedro Troglio: cómo será el próximo Banfield - Gimnasia y Esgrima La Plata

Banfield ingresa en la etapa de definiciones en el Torneo Apertura . El equipo dirigido por Pedro Troglio recibe el próximo miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata por la décima fecha del campeonato. El encuentro toma trascendencia porque el lobo platense supera al Taladro por una unidad en la tabla de posiciones, en la lucha por los playoff.

Hasta el momento, Gimnasia suma 11 puntos y ocupa el octavo lugar en la tabla, mientras que Banfield acumula 10 unidades y busca arrebatarle ese puesto con un triunfo. Será una gran oportunidad para el Taladro de ocupar esa plaza y empezar a enderezar su rumbo en el Torneo Apertura.

Sin embargo, los ojos del mundo futbolero estarán posados sobre Pedro Troglio, el entrenador de Banfield , quien afrontará un duelo especial por su pasado en Gimnasia. Si bien no fue campeón en el lobo, el pueblo tripero guarda un gran recuerdo ya que es un referente histórico de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde dejó una marca imborrable como jugador (1997-2002, 124 partidos) y, principalmente, como director técnico en tres etapas (2005-2007, 2011-2016, 2018-2019), logrando el ascenso a Primera en 2013, la clasificación a copas internacionales y el subcampeonato en la Copa Argentina 2018.

Para Pedro Troglio fueron 284 partidos dirigiendo al lobo platense, a lo largo de los tres ciclos. No pudo alcanzar la gloria con un título, pero tuvo la posibilidad de regresar al equipo a Primera División, pelear campeonatos, llevarlo a la disputa de copas internaciones y estar muy cerca de la gloria en la definición por penales ante Rosario Central por la Copa Argentina 2018.

Asimismo, cada vez que le tocó enfrentar a su amado Gimnasia fue una revolución. El pueblo tripero siempre le rindió tributo ante cada choque: en total fueron siete enfrentamientos (dos con Independiente, dos con Argentinos Juniors, uno con Tigre, uno con San Lorenzo y el restante con Instituto de Córdoba).

En dichos encuentros, Troglio obtuvo tres victorias, un empate y tres derrotas.

Los partidos de Pedro Troglio ante Gimnasia

1/9/2007 – Gimnasia 1-0 sobre Independiente. Gol: Salvatierra (G).

15/3/2008 – Independiente 3-1 sobre Gimnasia. Goles: Montenegro, Di Gregorio y Denis (I); Escobar (G).

2/10/2010 – Gimnasia 2-4 ante Argentinos. Goles: Córdoba -2- (G); Vargas, Mercier, Hernández y Niell (G).

10/4/2011 – Argentinos 1-1 ante Gimnasia. Goles: Vizcarra (G); Rius (A).

18/3/2017 – Tigre 0-1 ante Gimnasia. Gol: Alemán (G).

17/2/2022 - Gimnasia 1-0 sobre San Lorenzo. Gol: Tarragona (G)

26/1/2025 - Instituto de Córdoba 3-0 sobre Gimnasia. Goles: Suárez, Luna y Acevedo (I)

pedro troglio en gimnasia Troglio fue entrenador de Gimnasia en 3 etapas.

Qué dijo Pedro Troglio cuando se fue de Gimnasia y la última vez que lo enfrentó

Sin dudas, siempre fue especial para Troglio dirigir a Gimnasia, pero su última etapa no tuvo el final deseado. Aquella final perdida ante Rosario Central dejó una huella en su carrera y nunca más volvió a sentarse en el banco de suplentes del lobo.

"La Comisión Directiva toma decisiones. Nosotros creíamos que podíamos sacarlo adelante más allá de que estamos a cuatro puntos del descenso. Ellos vieron que no podía revertirlo", dijo en su despedida.

"No tengo rencor con nadie, simplemente nos duele, porque me gusta vivir de lo que hago, pero también sé que hay que aceptarlo y bancársela", indicó en aquel momento.

Luego, fue el turno de enfrentar a Gimnasia siendo entrenador de Instituto de Córdoba y el destino lo cruzó con el lobo en la primera fecha del Torneo Apertura 2025. Fue un triunfo claro por 3 a 0 de la Gloria ante el Tripero y otra vez Troglio volvió a dedicarle su amor a Gimnasia en conferencia de prensa.

"Gimnasia es el club que adoro con mi alma. Con el lobo tengo una relación muy fuerte, me tocó enfrentar a un club que me dejó mucho como entrenador. Lo quiero y lo respeto mucho", aseguró en ese inicio de campeonato.

Ahora será el turno de volver a enfrentar a Gimnasia pero sentado en el banco de suplentes de Banfield. Otra tarde especial vivirá Pedro Troglio ante su ex equipo, pero con el profesionalismo que siempre lo caracterizó a lo largo de su carrera.