Pedro Troglio, entonado tras el 2-0 de Banfield: "Sueño con ir a una copa internacional"

"Es muy dañino": las palabras de Pedro Troglio sobre la salida de Marcelo Gallardo

"Sostengo que con lo que veo día a día estamos para otra cosa, eso es lo que creo. Hoy la realidad es que todavía no me permite pegar ese salto. Falta dar un golpe como por ejemplo ganarle a Racing de local o ir a River y no perder. Quisiera que pudiéramos seguir dando saltos, que llegue junio y siga este equipo y no tengamos problemas de Inhibiciones y así poder pegar el salto", señaló.

Más allá de la derrota del partido anterior, frente a River (1-3), el desempeño de Banfield viene en ascenso: le ganó a Newell's 3-0 en la fecha 6° y ahora fue contundente ante el Tiburón de Mar de Plata. Dos partidos claves para despegar de la tabla de abajo.

"Estamos jugando los partidos mano a mano como finales, con los rivales de esta pelea en la que no queremos pensar, jugamos con todo. Con el resto tratamos de buscarle la mejor vuelta para pegar el salto. Hay que sumar ahí, si no sumas ahí, te va a dar para salvarte y la idea es tener un colchón de puntos y meternos en la pelea", resumió Troglio.

El DT de Banfield también destacó el valor de jugar de local, donde el equipo se hace más fuerte frente a su gente. "Es el lugar donde más cómodos nos encontramos. Yo les digo a los jugadores que el verdadero temor está en la cancha, y en la cancha cada vez que venimos aplaude y acompaña. El termómetro nuestro tiene que ser la cancha, no las redes sociales", sostuvo.

Troglio se permite soñar

Más allá de las preocupaciones, el objetivo de Banfield sigue siendo escalar arriba, pelear el campeonato, en un certamen que lo tiene en la 7ma posición (zona B), con 10 puntos, a 7 del líder, Independiente (R).

"Sueño ir armando un equipo que el día de mañana pueda ir a una copa internacional, no quiero pelear abajo. Hoy la necesidad lleva a eso, ojalá que podamos cambiar", concluyó.