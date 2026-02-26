viernes 27 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026
En la despedida de Marcelo Gallardo, River derrotó a Banfield en el Monumental

River le ganó 3-1 a Banfield en el Monumental en la despedida de Marcelo Gallardo. Martínez Quarta, Méndez, Driussi y Freitas, los goles.

EN VIVO

En la despedida de Marcelo Gallardo, River le ganó a Banfield en el Monumental

En un Monumental que ovacionó en reiteradas oportunidades a Marcelo Gallardo y le reprochó a los futbolistas, River derrotó 3-1 a Banfield. Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas convirtieron para el Millonario. Mauro Méndez había igualado transitoriamente en el final del primer tiempo.

En un desarrollo que fue de mayor a menor para el equipo de Pedro Troglio, los pibes de River le regalaron una buena despedida al Muñeco, que hace unos días había anunciado que ante el Taladro iba a ser su último partido como técnico del Millonario.

Si bien Banfield buscó aprovecharse de la crisis de River, fue gracias a Facundo Sanguinetti que no se llevó una goleada mucho más abultada. El triunfo terminó siendo justo para los de Núñez.

Al cabo de siete fechas, Banfield, que venía de golear a Newell's, se ubica con 7 unidades afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Final del partido

River le ganó 3-1 a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo en el Monumental. Martínez Quarta, Driussi y Freitas, los goles del Millonario. Había empatado Mauro Méndez en el cierre del primer tiempo.

Banfield se perdió el descuento

Una gran jugada de Perrotta para que Salazar, con mucha libertad, conectara incomodo por el segundo palo. Sigue ganando River 3-1 sobre Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo.

¡GOL DE RIVER!

A los 14 del segundo tiempo, el juvenil Freitas puso el 3-1 de River sobre Banfield en el Monumental. El gol de Driussi en el comienzo de la segunda mitad le permitió soltarse a los de Marcelo Gallardo, que le gana bien al Taladro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027170662616281261&partner=&hide_thread=false
River, más cerca del tercero que Banfield del empate

Sanguinetti volvió a salvar a Banfield: esta vez, con una buena atajada ante un remate a colocar de Subiabre, el mejor de la cancha en la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.

¡GOL DE RIVER!

Sebastián Driussi, en el arranque del segundo tiempo, puso nuevamente en ventaja a River sobre Banfield en el Monumental. El partido está ahora 2-1 a favor del Millonario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027167647985492212&partner=&hide_thread=false
Arrancó el segundo tiempo

River y Banfield igualan 1-1 por los goles de Lucas Martínez Quarta y Mauro Méndez.

Final del primer tiempo en el Monumental

River y Banfield empatan 1-1 por goles de Lucas Martínez Quarta y Mauro Méndez. Es el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.

¡GOL DE BANFIELD!

Mauro Méndez puso el empate para Banfield tras un gran centro de Perrotta. El gol había sido anulado previamente por un inexistente offiside que luego corrigió Mastrángelo a instancias del VAR. El partido está 1-1 en el Monumental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027161907409330500&partner=&hide_thread=false
River justifica la victoria y Banfield no tiene peso en ataque

Superada la primera media hora de partido, River le gana bien a Banfield 1-0 en el Monumental en la despedida de Marcelo Gallardo, gracias a un gran cabezazo de Lucas Martínez Quarta, e incluso pudo haber ampliado la ventaja.

River estuvo cerca del segundo

Una gran jugada colectiva entre los pibes de River que Galván casi concluye en golazo. El remate se fue apenas por encima del ángulo superior izquierdo de Sanguinetti. River le sigue ganando 1-0 a Banfield en el Monumental.

¡GOL DE RIVER!

Lucas Martínez Quarta, de cabeza, abrió la cuenta para River a los 12 minutos del primer tiempo. Gran ejecución de Subiabre y mejor cabezazo del central ex Selección Argentina. Gana el Millonario 1-0 sobre Banfield.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027153247874449846&partner=&hide_thread=false
Sanguinetti salvó a Banfield y Villegas casi sorprende a Beltrán

El arquero del Taladro, con ayuda del poste derecho, evitó que la media vuelta de Galván terminara en gol. Un minuto después, Villegas por poco casi sorprende a Beltrán con un gran remate de larga distancia.

Arrancó el partido en el Monumental

Banfield visita a River en el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.

Formaciones confirmadas para River y Banfield

River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, González; Vera, Moreno, Galván; Subiabre, Driussi y Freitas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Sanguinett; López García, Arboleda, Vittor, Abraham; Gómez, Pais, Villegas; Piñero, Méndez y Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 19.30.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027140152800215293&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAB_oficial/status/2027141686036505051&partner=&hide_thread=false

