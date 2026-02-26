En la despedida de Marcelo Gallardo, River derrotó a Banfield en el Monumental

Live Blog Post

En la despedida de Marcelo Gallardo, River le ganó a Banfield en el Monumental

En un Monumental que ovacionó en reiteradas oportunidades a Marcelo Gallardo y le reprochó a los futbolistas, River derrotó 3-1 a Banfield. Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas convirtieron para el Millonario. Mauro Méndez había igualado transitoriamente en el final del primer tiempo.

En un desarrollo que fue de mayor a menor para el equipo de Pedro Troglio, los pibes de River le regalaron una buena despedida al Muñeco, que hace unos días había anunciado que ante el Taladro iba a ser su último partido como técnico del Millonario.

Si bien Banfield buscó aprovecharse de la crisis de River, fue gracias a Facundo Sanguinetti que no se llevó una goleada mucho más abultada. El triunfo terminó siendo justo para los de Núñez.

Al cabo de siete fechas, Banfield, que venía de golear a Newell's, se ubica con 7 unidades afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.