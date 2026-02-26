En la despedida de Marcelo Gallardo, River derrotó a Banfield en el Monumental

En la despedida de Marcelo Gallardo, River le ganó a Banfield en el Monumental
En un Monumental que ovacionó en reiteradas oportunidades a Marcelo Gallardo y le reprochó a los futbolistas, River derrotó 3-1 a Banfield. Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas convirtieron para el Millonario. Mauro Méndez había igualado transitoriamente en el final del primer tiempo.
En un desarrollo que fue de mayor a menor para el equipo de Pedro Troglio, los pibes de River le regalaron una buena despedida al Muñeco, que hace unos días había anunciado que ante el Taladro iba a ser su último partido como técnico del Millonario.
Si bien Banfield buscó aprovecharse de la crisis de River, fue gracias a Facundo Sanguinetti que no se llevó una goleada mucho más abultada. El triunfo terminó siendo justo para los de Núñez.
Al cabo de siete fechas, Banfield, que venía de golear a Newell's, se ubica con 7 unidades afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
Final del partido
River le ganó 3-1 a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo en el Monumental. Martínez Quarta, Driussi y Freitas, los goles del Millonario. Había empatado Mauro Méndez en el cierre del primer tiempo.
Banfield se perdió el descuento
Una gran jugada de Perrotta para que Salazar, con mucha libertad, conectara incomodo por el segundo palo. Sigue ganando River 3-1 sobre Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo.
¡GOL DE RIVER!
A los 14 del segundo tiempo, el juvenil Freitas puso el 3-1 de River sobre Banfield en el Monumental. El gol de Driussi en el comienzo de la segunda mitad le permitió soltarse a los de Marcelo Gallardo, que le gana bien al Taladro.
FREITAS LA EMPUJÓ, Y RIVER GANA 3-1 El juvenil está jugando su primer partido como titular, y marcó el tercero del Millonario ante Banfield.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/lQ7yyYDt0W— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026
River, más cerca del tercero que Banfield del empate
Sanguinetti volvió a salvar a Banfield: esta vez, con una buena atajada ante un remate a colocar de Subiabre, el mejor de la cancha en la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.
¡GOL DE RIVER!
Sebastián Driussi, en el arranque del segundo tiempo, puso nuevamente en ventaja a River sobre Banfield en el Monumental. El partido está ahora 2-1 a favor del Millonario.
DRIUSSI MARCÓ EL 2-1 PARA RIVER En el inicio del segundo tiempo, el Millonario está ganando el último partido de Gallardo como DT.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Zj8MhPojG3— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026
Arrancó el segundo tiempo
River y Banfield igualan 1-1 por los goles de Lucas Martínez Quarta y Mauro Méndez.
Final del primer tiempo en el Monumental
River y Banfield empatan 1-1 por goles de Lucas Martínez Quarta y Mauro Méndez. Es el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.
¡GOL DE BANFIELD!
Mauro Méndez puso el empate para Banfield tras un gran centro de Perrotta. El gol había sido anulado previamente por un inexistente offiside que luego corrigió Mastrángelo a instancias del VAR. El partido está 1-1 en el Monumental.
EL RUSO MÉNDEZ PUSO EL EMPATE ANTE RIVER Con suspenso y después del chequeo en el VAR, se confirmó el gol de Banfield.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/RAkFMBrrdr— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026
River justifica la victoria y Banfield no tiene peso en ataque
Superada la primera media hora de partido, River le gana bien a Banfield 1-0 en el Monumental en la despedida de Marcelo Gallardo, gracias a un gran cabezazo de Lucas Martínez Quarta, e incluso pudo haber ampliado la ventaja.
River estuvo cerca del segundo
Una gran jugada colectiva entre los pibes de River que Galván casi concluye en golazo. El remate se fue apenas por encima del ángulo superior izquierdo de Sanguinetti. River le sigue ganando 1-0 a Banfield en el Monumental.
¡GOL DE RIVER!
Lucas Martínez Quarta, de cabeza, abrió la cuenta para River a los 12 minutos del primer tiempo. Gran ejecución de Subiabre y mejor cabezazo del central ex Selección Argentina. Gana el Millonario 1-0 sobre Banfield.
MARTÍNEZ QUARTA ABRIÓ EL MARCADOR Y FUE A ABRAZAR A GALLARDO River le está ganando 1-0 a Banfield a los 13 minutos del primer tiempo.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yStq0jnJ9n— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026
Sanguinetti salvó a Banfield y Villegas casi sorprende a Beltrán
El arquero del Taladro, con ayuda del poste derecho, evitó que la media vuelta de Galván terminara en gol. Un minuto después, Villegas por poco casi sorprende a Beltrán con un gran remate de larga distancia.
Arrancó el partido en el Monumental
Banfield visita a River en el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.
Formaciones confirmadas para River y Banfield
River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, González; Vera, Moreno, Galván; Subiabre, Driussi y Freitas. DT: Marcelo Gallardo.
Banfield: Sanguinett; López García, Arboleda, Vittor, Abraham; Gómez, Pais, Villegas; Piñero, Méndez y Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Estadio: Monumental.
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Hora: 19.30.
Los 11 de River para recibir a Banfield en el Mâs Monumental.#VamosRiver pic.twitter.com/9Lr71RIfb8— River Plate (@RiverPlate) February 26, 2026
Así forma el Club Atlético #Banfield. #EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/HYeIsaVCjE— Club A. Banfield (@CAB_oficial) February 26, 2026