Banfield taladró a Newell's y dio una exhibición de la mano de los pibes

Live Blog Post

El Taladro aplastó a la lepra rosarina en una ráfaga de goles en el segundo tiempo

Banfield se impuso por 3 a 0 sobre Newells por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Pedro Troglio tuvo una gran prueba de carácter en el segundo tiempo y consiguió un triunfo clave con goles de Mauro Méndez y un doblete de Tiziano Perrotta para que la fiesta sea completa.

En el primer tiempo, se dio un partido trabado y luchado con poca claridad por parte de ambos. Sin muchas llegadas a los arcos, predominó el nerviosismo en un duelo clave por el descenso. Tanto Banfield como Newells no supieron como vulnerar el arco contrario.

En el complemento, Troglio mandó a la cancha a Tomás Adoryan y David Zalazar. Con esos ingresos el Taladro consiguió el desnivel necesario para conquistar la victoria. Primero con un centro y un doble cabezazo de Lisandro Piñero y Tiziano Perrotta, pudo quebrar el arco defendido por Gabriel Arias para desatar el delirio de todos los hinchas que coparon el Florencio Sola.

Luego, en una ráfaga llegó el segundo tanto de Mauro Méndez tras una gran habilitación que dejó al ex Estudiantes de La Plata mano a mano con el arquero y de esta manera, poner a Banfield arriba por 2 a 0. Más tarde, llegaría la frutilla del postre con otro golazo de Perrota, quien de cabeza se convertía en la figura de la cancha para marcar el 3 a 0 y decretar la goleada en el marcador.

Con esta victoria Banfield toma aire en la lucha por mantener la categoría. Se sacó de encima un rival directo y volvió a ganar como local, tras el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto. Ahora suma 7 puntos, se ubica en zona de playoff y en la próxima fecha visitará a River en el Monumental.