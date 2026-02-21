sábado 21 de febrero de 2026
Escribinos
21 de febrero de 2026
en vivo En Peña y Arenales.

Banfield taladró a Newell's y dio una exhibición de la mano de los pibes

Banfield venció a Newell's por 3 a 0 por la fecha 6 del Torneo Apertura. El Taladro golpeó y ganó con autoridad un partido clave por el descenso.

Diariolaunion | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Banfield taladró a Newells y dio una exhibición en el segundo tiempo.

Banfield taladró a Newells y dio una exhibición en el segundo tiempo.

Banfield taladró a Newells y dio una exhibición en el segundo tiempo.

Banfield taladró a Newells y dio una exhibición en el segundo tiempo.

Mauro Méndez, clave en la victoria de Banfield.

Mauro Méndez, clave en la victoria de Banfield.

Mauro Méndez, clave en la victoria de Banfield.

Mauro Méndez, clave en la victoria de Banfield.

Ignacio Pais, clave en el mediocampo de Banfield.

Ignacio Pais, clave en el mediocampo de Banfield.

Ignacio Pais, clave en el mediocampo de Banfield.

Ignacio Pais, clave en el mediocampo de Banfield.

Banfield choca ante Newells en un duelo caliente.

Banfield choca ante Newells en un duelo caliente.

Banfield choca ante Newells en un duelo caliente.

Banfield choca ante Newells en un duelo caliente.

Banfield busca una victoria ante Newells para salir del fondo de la tabla.

Banfield busca una victoria ante Newells para salir del fondo de la tabla.

Banfield busca una victoria ante Newells para salir del fondo de la tabla.

Banfield busca una victoria ante Newells para salir del fondo de la tabla.

El Taladro se juega una final ante la lepra rosarina.

El Taladro se juega una final ante la lepra rosarina.

El Taladro se juega una final ante la lepra rosarina.

El Taladro se juega una final ante la lepra rosarina.

Banfield en el Lencho Sola.

Banfield en el Lencho Sola.

Banfield en el Lencho Sola.

Banfield en el Lencho Sola.

Banfield gana un duelo clave en la lucha por la permanencia.

Banfield gana un duelo clave en la lucha por la permanencia.

Banfield gana un duelo clave en la lucha por la permanencia.

Banfield gana un duelo clave en la lucha por la permanencia.

Lisandro Piñero, una de las figuras de Banfield.

Lisandro Piñero, una de las figuras de Banfield.

Lisandro Piñero, una de las figuras de Banfield.

Lisandro Piñero, una de las figuras de Banfield.

EN VIVO

Live Blog Post

El Taladro aplastó a la lepra rosarina en una ráfaga de goles en el segundo tiempo

Banfield se impuso por 3 a 0 sobre Newells por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Pedro Troglio tuvo una gran prueba de carácter en el segundo tiempo y consiguió un triunfo clave con goles de Mauro Méndez y un doblete de Tiziano Perrotta para que la fiesta sea completa.

En el primer tiempo, se dio un partido trabado y luchado con poca claridad por parte de ambos. Sin muchas llegadas a los arcos, predominó el nerviosismo en un duelo clave por el descenso. Tanto Banfield como Newells no supieron como vulnerar el arco contrario.

En el complemento, Troglio mandó a la cancha a Tomás Adoryan y David Zalazar. Con esos ingresos el Taladro consiguió el desnivel necesario para conquistar la victoria. Primero con un centro y un doble cabezazo de Lisandro Piñero y Tiziano Perrotta, pudo quebrar el arco defendido por Gabriel Arias para desatar el delirio de todos los hinchas que coparon el Florencio Sola.

Luego, en una ráfaga llegó el segundo tanto de Mauro Méndez tras una gran habilitación que dejó al ex Estudiantes de La Plata mano a mano con el arquero y de esta manera, poner a Banfield arriba por 2 a 0. Más tarde, llegaría la frutilla del postre con otro golazo de Perrota, quien de cabeza se convertía en la figura de la cancha para marcar el 3 a 0 y decretar la goleada en el marcador.

Con esta victoria Banfield toma aire en la lucha por mantener la categoría. Se sacó de encima un rival directo y volvió a ganar como local, tras el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto. Ahora suma 7 puntos, se ubica en zona de playoff y en la próxima fecha visitará a River en el Monumental.

lisandro piñero
Lisandro Piñero, una de las figuras de Banfield.

Lisandro Piñero, una de las figuras de Banfield.

Live Blog Post

Final del partido

Banfield le ganó a Newells por 3 a 0 con goles de Mauro Méndez y un doblete de Tiziano Perrotta. El Taladro se despachó con un triplete en el segundo tiempo y volvió a la victoria.

Live Blog Post

Golazo para liquidar el partido

Gran centro desde la derecha de Santiago López García para que Tiziano Perrotta de cabeza ponga el 3 a 0 para Banfield. El Taladro aplasta a la lepra rosarina.

Embed

Live Blog Post

Otro golazo de Banfield

Una buena combinación en ataque dejó a Mauro Méndez cara a cara con Gabriel Arias y el delantero de Banfield definió para anotar el 2 a 0. Gana el Taladro y es todo carnaval en Peña y Arenales.

banfield mauro mendez
Mauro Méndez, clave en la victoria de Banfield.

Mauro Méndez, clave en la victoria de Banfield.

Live Blog Post

Gooool de Banfield

Luego de un centro preciso al área ganó Lisandro Piñero de cabeza y Tiziano Perrotta puso el 1 a 0 para el Taladro. Delirio en el Florencio Sola.

Embed

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Ingresaron Tomás Adoryan y David Zalazar en lugar de Lautaro Villegas y Lautaro Gómez en Banfield. Dos modificaciones en el Taladro para ir en búsqueda del triunfo.

banfield en el lencho sola
Banfield en el Lencho Sola.

Banfield en el Lencho Sola.

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Banfield y Newells igualan 0 a 0 al término de los primeros 45 minutos en el Florencio Sola.

banfield ante newells en el sur
Banfield gana un duelo clave en la lucha por la permanencia.

Banfield gana un duelo clave en la lucha por la permanencia.

Live Blog Post

Susto en Banfield

Choque desafortunado entre Facundo Sanguinetti y Nicolás Meriano que paralizó todos los corazones de los hinchas del Taladro. Por suerte, no pasó a mayores.

Live Blog Post

Se salvó Banfield

Un centro pasado encontró la cabeza de Juan Ignacio Ramírez, quien casi pone el primero para Newells.

Live Blog Post

Tiro libre para Banfield y contra de Newells, casi el primero

Luego de una pelota parada a favor del Taladro que desperdició Lisandro Piñero, en el contragolpe casi marca el conjunto rosarino a través de Saúl Salcedo con un cabezazo.

Live Blog Post

Comenzó el partido

Ya juegan Banfield y Newells en el Florencio Sola

Live Blog Post

Ya se viene Banfield ante Newells

Formaciones confirmadas:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tizziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Embed

Newells: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar, Marcelo Esponda, Walter Nuñez, Juan Ignacio Ramírez; Michael Hoyos. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Embed

Árbitro: Facundo Tello.

Cancha: Banfield.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

El clima no será el mejor en el inicio de la semana. Después mejora.
Pronóstico.

Después del finde, se viene un inicio de semana con clima inestable en Lomas