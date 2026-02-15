domingo 15 de febrero de 2026
En el Lencho Sola.

Banfield homenajeó a Facundo Cambeses, que dejó un mensaje para los jugadores

El exarquero de Banfield Facundo Cambeses fue reconocido por el club que lo vio crecer desde Inferiores. "Banfield no se merece estar así", dijo al cierre del partido con Racing.

Facundo Cambeses es muy querido en Banfield.

Y eso se vio demostrado en el inicio del partido de este sábado, cuando fue homenajeado por la hinchada del Taladro tanto al momento del calentamiento como al inicio del partido, cuando fue a ocupar su arco. Pero además, en el marco de los 130 años del club Banfield, Cambeses recibió una distinción por parte del presidente de Taladro Matías Mariotto, antes del partido, un reconocimiento a su trayectoria allí.

En mensaje de Facundo Cambeses a los jugadores de Banfield

Después del partido, al ser consultado por los medios, se mostró preocupado por el presente de Banfield. "Yo estuve ahí, yo estuve en este club peleando el descenso. Así que les dije que no aflojen, que sigan estando así, la verdad es que hoy hicieron un partidazo y nos pusieron muchas veces en aprieto así que no aflojen, que sigan entrenando y que puedan sacar al club de este momento que no se lo merece".

Con el resultado de este sábado (cayó 2-0) Banfield sumó su segunda caída en fila y se complicó más con el descenso. En la próxima fecha recibirá a Newell’s, rival directo. El equipo dirigido por Pedro Troglio sabe que su lucha en este torneo es no caer en zona de descenso, pero el panorama económico no es el mejor tampoco y se ve reflejado en la cancha con la falta de refuerzos para este torneo.

Troglio ya se había expresado al respecto: "La situación en la que estamos es compleja por las inhibiciones. No jugamos como queremos, jugamos como podemos".

