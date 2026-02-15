Arrancó el Carnaval: las primeras fotos y cómo sigue la celebración en Lomas de Zamora

El Carnaval en Lomas, con artistas y murgas locales.

El jueves, en Larrazabal y Roque Crea (Fiorito) Los del Fuego cerraron el primer festejo con cientos de vecinos que se acercaron a bailar en familia, junto a artistas locales como Ensamble Percusión. Al día siguiente fue el turno de Lamadrid y Santa Marta con bandas locales y gran sentido de pertenencia. No faltó la guerra de espuma ni el baile murguero.

Fiesta total. Murgas, comparsas y Los del Fuego dieron inicio al Carnaval en Lomas

San José recibió este sábado a Los del Fuego y La 24 Cumbia, además de reconocidas murgas como Los Reyes del Alboroto o Los caprichosos de Llavallol en San Juan y La Calandria.

Cómo siguen los festejos del Carnaval

Este domingo, Los Charros tocarán en Budge junto a Bajo llave y banda y murgas locales. La cita es a las 17 en Recondo, entre Claudio Alas y Ricardo Palma.

El lunes 16, desde las 18, en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora se presentarán La Plena del Sur, Guariló y habrá un DJ sorpresa. El cierre será con La Delio Valdez y Agarrate Catalina.

El martes 17, por su parte, en Parque Barón estarán las comparsas Los Incomparables de Barrio Nocito; Pateando Las Penas; Los Detonantes de La Noche, Caprichosos de Lomas, Los Elegantes del Sur, Culpables del Alboroto, Los Chikis de Atenas y Los Inocentes del Guasón. El cierre será con Los Lamas, Zimboa y Rayo.

A su vez, el martes, en Banfield, Maipú y Arenales, desde las 17, estarán las comparsas Herederos de una Pasión, Magia Verde, Locademia del Ritmo y Taladrando los Talones. En el escenario principal se presentarán Almas Cumbieras, La Bichonada y el cierre estará en manos de Mario Luis, consagrada figura de la cumbia nacional.

En todos los eventos, se juntan útiles escolares para el comienzo de clases.