domingo 15 de febrero de 2026
Una fiesta.

Arrancó el Carnaval: las primeras fotos y cómo sigue la celebración en Lomas de Zamora

Miles de familias ya disfrutaron del Carnaval en distintos barrios de Lomas de Zamora. El lunes y martes le toca a la Plaza Grigera, Parque Barón y Banfield.

El Carnaval en Lomas, con artistas y murgas locales.

El jueves, en Larrazabal y Roque Crea (Fiorito) Los del Fuego cerraron el primer festejo con cientos de vecinos que se acercaron a bailar en familia, junto a artistas locales como Ensamble Percusión. Al día siguiente fue el turno de Lamadrid y Santa Marta con bandas locales y gran sentido de pertenencia. No faltó la guerra de espuma ni el baile murguero.

Se prevén tormentas en lo que resta del fin de semana largo de Carnaval. 
Alerta por tormentas en pleno fin de semana XXL de Carnaval: lluvias y ráfagas
Murgas, comparsas y Los del Fuego dieron inicio al Carnaval en Lomas.
Murgas, comparsas y Los del Fuego dieron inicio al Carnaval en Lomas

San José recibió este sábado a Los del Fuego y La 24 Cumbia, además de reconocidas murgas como Los Reyes del Alboroto o Los caprichosos de Llavallol en San Juan y La Calandria.

Las mejores fotos del inicio del Carnaval en Lomas de Zamora

El Carnaval en Lomas, con artistas y murgas locales.

Cómo siguen los festejos del Carnaval

Este domingo, Los Charros tocarán en Budge junto a Bajo llave y banda y murgas locales. La cita es a las 17 en Recondo, entre Claudio Alas y Ricardo Palma.

El lunes 16, desde las 18, en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora se presentarán La Plena del Sur, Guariló y habrá un DJ sorpresa. El cierre será con La Delio Valdez y Agarrate Catalina.

El martes 17, por su parte, en Parque Barón estarán las comparsas Los Incomparables de Barrio Nocito; Pateando Las Penas; Los Detonantes de La Noche, Caprichosos de Lomas, Los Elegantes del Sur, Culpables del Alboroto, Los Chikis de Atenas y Los Inocentes del Guasón. El cierre será con Los Lamas, Zimboa y Rayo.

A su vez, el martes, en Banfield, Maipú y Arenales, desde las 17, estarán las comparsas Herederos de una Pasión, Magia Verde, Locademia del Ritmo y Taladrando los Talones. En el escenario principal se presentarán Almas Cumbieras, La Bichonada y el cierre estará en manos de Mario Luis, consagrada figura de la cumbia nacional.

En todos los eventos, se juntan útiles escolares para el comienzo de clases.

