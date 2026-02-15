Yanina Latorre y Beto Casella se mataron en las redes y ella lo tildó de "viejo payaso"

A pocos días del arribo de Beto Casella a América TV con un nuevo programa, la conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP), Yanina Latorre, le quiso dar la bienvenida a la pantalla que van a compartir con una feroz pelea que se desató en las redes donde ambos se dijeron de todo.

"Sos un misógino, homofóbico y un viejo payaso" son sólo algunas de las definiciones que escribió Yanina en su cuenta de la red social "X", donde Beto enseguida salió a responder cada uno de los dichos de la exangelita que no se calló nada.

Todo comenzó tras los polémicos dichos que se difundieron en los medios cuando en el programa de radio de Casella pasaron un video de un bailarín del Teatro Colón y las burlas de sus panelistas y los comentarios homofóbicos indignaron y causaron un gran repudio.

Mientras comentaban el video de Valentín Fresno , mezclaron algunos elogios a sus destrezas artísticas con comentarios homofóbicos y el panelista de Beto, Joe Fernández fue el más desubicado. Horas más tarde tuvo que pedir perdón en las redes.

El video que desató la guerra entre Yanina Latorre y Beto Casella

Qué ESPANTO cómo INSULTARON a un BAILARIN del Teatro Colon solo por ser GAY en el programa de Beto Casella #NadieNosPara



- “PUTO RELAJADO”

- “Tratamiento para homosexuales”

pic.twitter.com/1WhDhAsDgM — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) February 13, 2026

Casella asumió la responsabilidad por el incidente ocurrido al aire bajo su conducción. Pero ante todo este escándalo fue Latorre quien tomó el guante y arremetió contra Beto con quien ya había tenido una feroz pelea años atrás por los recurrentes videos que pasaba en Bendita TV atacando constantemente a la periodista.

Yanina tras leer el descargo y pedido de disculpas de Beto por lo sucedido con el bailarín del Colón, no dudo en ironizar en su cuenta de X: "El descargo a las 3 am Se ve q no puede dormir…", en alusión a la hora en la que el conductor redactó sus disculpas.

Casella, atento a sus dichos, salió a responder enseguida: "Estoy muy tranquilo por la carrera que llevo. No seré gran cosa como periodista o conductor, pero tendría que hacer mucha memoria para, en 30 años, acordarme de alguien que se haya sentido agraviado por mí. Sabés lo bien que se duerme, Arrusa?", mencionándola por su apellido de soltera a Yanina Latorre para encender una llama difícil de apagar.

La conductora de SQP, fiel a su estilo, fue directa: "Sos homofóbico y misógino, y para tapar tu error querés atacarme a mí. Me hostigaste años enteros desde tu programa, resentido. Ahora, estás odiado porque a Edith (Hermida) le va bien y con Pagani se quedaron en el 9. Se te acabo el cuentito, viejo payaso. Deja de pedirle a los dueños del canal que no hablemos de vos .Yo soy mina y me la banco sola. Ya no te tengo miedo como antes".

Sos homofobico y misogino, y para tapar tu error queres atacarme a mi

Me hostigaste años enteros desde tu programa, resentido

Ahora, estas odiado porq a Edith le va bien y con Pagani se quedaron en el 9

Se te acabo el cuentito, viejo payaso

Deja de pedirle a los dueños del canal… https://t.co/XjwwARTDVR — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 14, 2026

El ida y vuelto siguió. Beto le respondió: "No pretendo ningún tipo de inmunidad por estar llegando a trabajar al mismo canal. Pero es cierto que llama la atención tanta virulencia de más de uno", y más tarde agregó: "Aclaración necesaria: jamás se me ocurriría pedirle a las autoridades del canal que otras figuras de América no hablen mal de mí. Me moriría de vergüenza. Si así fuera, no se estaría notando en las redes. Lo que probablemente le duela a Arruza es que la gente de América no la quiere. Hay cosas que hay que asumirlas".

"¿A quien vas a llamar? ¿A Chihade, a Vila, a Ávila? Llamalo a Milei si querés. Me la banco sola contra todos los seudo machitos como vos. Seguí insultando gays y mujeres", siguió Yanina que no le dejó pasar un solo comentario al nuevo conductor de América TV.

La pelea siguió en X, cuando alguien le mencionó a Beto si podrían llegar a trabajar juntos con Yanina, él picanteó: "No veo posible que a mí me sienten de nuevo en la misma mesa que a este personaje oscuro", a lo que la exangelita fue lapidaria y le retrucó: "'Pero claro, tu mesa ideal es con Joe Fernandez, Ari Paluch y el Bambino Veira".

