domingo 15 de febrero de 2026
¡La mandaron al frente!

Quién es la famosa periodista que le manda fotos a Mauro Icardi

Ángel de Brito reveló el nombre de la famosa periodista que le envía fotos subidas de tono a Mauro Icardi. La respuesta de la señalada.

Ángel de Brito contó quién es la famosa periodista que le envía fotos subidas de tono a Mauro Icardi.&nbsp;

Ángel de Brito contó quién es la famosa periodista que le envía fotos subidas de tono a Mauro Icardi. 

Ahora, en el programa de Yanina Latorre, estuvieron jugando al misterio con respecto al nombre de una famosa periodista que suele mandarle mensajes y fotos subidas de tono al delantero del Galatasaray de Turquía.

Aunque rápidamente salió el nombre de Majo Martino, fue ella misma quien se encargó de desmentirlo. Mientras Yanina Latorre y Guido Záffora jugaban al misterio, Ángel de Brito decidió mandar al frente a la periodista en cuestión.

"Están todos diciendo sin nombrarla que Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi. ¿Por qué no la nombran y chau? ¿Tanta vuelta, Yanina?", tuiteó el conductor de LAM.

Ante la repercusión, la mismísima Nazarena Di Serio salió a responderle a Ángel de Brito desmintiendo la información. "Mirá que soy media gila, pero meterme ahí justo ahora. Yo no soy", le escribió la periodista.

Temas
