Quién es la famosa periodista que le manda fotos a Mauro Icardi

Ángel de Brito contó quién es la famosa periodista que le envía fotos subidas de tono a Mauro Icardi.

En su última entrevista con Moria Casán, La China Suárez contó que muchas mujeres famosas del mundo del espectáculo le envían mensajes a Mauro Icardi, aunque ella aseguró que no es un tema que la tenga preocupada.

Ahora, en el programa de Yanina Latorre, estuvieron jugando al misterio con respecto al nombre de una famosa periodista que suele mandarle mensajes y fotos subidas de tono al delantero del Galatasaray de Turquía.

Aunque rápidamente salió el nombre de Majo Martino, fue ella misma quien se encargó de desmentirlo. Mientras Yanina Latorre y Guido Záffora jugaban al misterio, Ángel de Brito decidió mandar al frente a la periodista en cuestión.

"Están todos diciendo sin nombrarla que Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi. ¿Por qué no la nombran y chau? ¿Tanta vuelta, Yanina?", tuiteó el conductor de LAM.

Ante la repercusión, la mismísima Nazarena Di Serio salió a responderle a Ángel de Brito desmintiendo la información. "Mirá que soy media gila, pero meterme ahí justo ahora. Yo no soy", le escribió la periodista. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/2022349310143414626?&partner=&hide_thread=false Están todos diciendo sin nombrarla que @NazaDiSerio es la que le mandó fotos hoy a @MauroIcardi



