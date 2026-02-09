La China Suárez estalló contra la periodista Juariu: "Hay que ser muy mierda"

A través de las redes, la China Suárez estalló de furia contra la periodista Juariu , quien en su cuenta de Instagram brindó información sobre lo sucedido en el cumpleaños de Magnolia Vicuña y enseguida, la novia de Mauro Icardi salió a insultarla: "Hay que ser muy mierda", escribió.

El mensaje contundente se viralizó inmediatamente porque fue a través de sus historias de Instagram que la actriz apuntó directamente contra la periodista, a quien acusó: "Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda”, escribió en defensa de su hija Magnolia.

Pero, ¿Cuál fue el origen de la polémico que siguió en las redes? Todo comenzó con la información que brindó la investigadora de espectáculo, Juariu tras el cumpleaños de Magnolia en la "la casa de los sueños" de Mauro Icardi .

La periodista hizo una serie de posteos con información en su cuenta de Instagram: "Parece ser y está confirmado por fuentes cercanas que la malla que tiene puesta Magnolia es un regalo de Icardi a Isi", lanzó la instagramer, lo que generó el enojo de la China Suárez que estalló inmediatamente.

Juariu suele comentar y analizar publicaciones de famosos, pero esta vez fueron placas con información que habría conseguido del entorno de la actriz. "Parece que Isi vio todo por TikTok y se puso mal", lanzó la periodista y siguió con más data: "Icardi le mandó carta documento a Wanda para que vayan las hijas al cumple. El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían ya que él no estaba en el cumple".

A todo esto, comentó que uno de los regalos que serían para las hijas de Icardi, lo tenía Magnolia puesto y se trataría de la malla. "Parece que Icardi les dijo que si van, Eugenia les da regalos", aseguró Juariu y agregó: "Ellas dijeron que no, entonces les negaron los regalos que tenían para ellas. ¿Como respuesta a todo eso le ponen la malla de Isi que le regaló el padre? es un castigo?", se preguntó Juariu y concluyó: "La verdad que son niñas que no tienen que ver con nada. Aquí son los padres. No ellas por supuesto".