Moria Casán confirmó que Fito Páez le pidió la mano de su hija Sofía Gala

Fiel a su estilo, Moria Casán no se guardó nada y habló de Sofía Gala y Fito Páez.

La lengua karateca de Moria Casán no se guarda nada y ayer sorprendió con una declaración que hizo en medio de una entrevista en el programa Infama (América Tv) que conduce Marcela Tauro. La one, sin problemas confirmó que Fito Páez ya la invitó tres veces a cenar para pedirle la mano de su hija Sofia Gala.

En las últimas semanas se habló mucho del acercamiento entre el cantante y la actriz por algunos posteos y porque juntos han compartido el escenario. Ante tanto rumor sobre si entre Fito y Sofía habría algo más que una amistad, Moria fue clara respecto al vínculo que, según ella es de muchos años atrás.

"Ellos se adoran, son tribu, familia, la pareja es melómana, son divinos, se adoran como amigos. Yo lo adoro a Fito, es muy protector de Sofía, es el hombre protector de la familia, viste ese hombre que necesitas, el hermano, el amigo, no te digo el padre porque Sofía tuvo papá”, aseveró la conductora de "La mañana con Moria" que emite El Trece.

Ante la confusión que circula, Tauro fue directo al hueso y le preguntó si eran pareja. La respuesta de Moria fue contundente: “No, pareja no son. Habrán tenido algún contacto en algún momento, pero ellos son muy especiales”, y agregó: “Sofía está metida en su banda, él la apoya en todo lo que es música, son cariñosos, son gente muy particular, quiero lo mejor para mi hija”.

Pero, la confirmación llegó cuando la periodista del staff de Tauro, Noelia Santone le consultó si se lo imaginaba como parte de la familia desde otro lugar. Ahí, Moria lanzó la bomba: “Fito me ha ofrecido dos o tres cenas para pedirme la mano de mi hija, pero me dice ‘esta no me da bola’”. Mirá el video de las declaraciones de Moria Casán en Infama Embed - America TV on Instagram: " MORIA CASÁN: "FITO ME PIDIÓ LA MANO DE SOFÍA" "La One" opinó sobre vínculo entre el músico y su hija: "se adoran". #Infama @_marcelatauro @infama" View this post on Instagram

