El estremecedor momento de la entrevista de Moria Casán a Lowrdez de Bandana

Una mañana a puro llanto se vivió en el programa que conduce Moria Casan por El Trece al recibir a la cantante Lowrdez de Bandana, quien se confesó y dio detalles de lo vivido junto a su ex novio Leandro García Gómez y la vida solitaria que llevan adelante los artistas en general.

La conmovedora entrevista dejó ver a la cantante a corazón abierto, hablando de todo lo que le sucede en el presente y dio detalles profundos de lo sucedido en la relación violenta que tuvo y que logró salir gracias a la denuncia de su madre y de su amiga y compañera de Bandana, Lissa Vera.

Haciendo referencia a su ex, la cantante dijo que le daba pena que todo haya terminado así: "Que él termine así también es una pena, por más que no lo pueda evitar. Que haya pasado lo que haya pasado… No puedo evitar desearle lo mejor por más que haya pasado lo que haya pasado".

Casán le dio espacio para que se expresara y le preguntó si la emocionaba hablar de él, a lo que Lowrdez contestó: “Es muy fuerte el hecho de que siempre esta la cuestión de, vos lo sabés, de ser reacia también. Si bien he estado de novia casi toda mi vida con diferentes, pero esta vida que tenemos nosotras de encontrar a alguien que nos quiera por lo que somos, y no por lo que hacemos también. ¿Viste? Que te sepa ver”.

El llanto compartido entre Moria Casan y Lowrdez de Bandana

La conductora se mostró de acuerdo con la entrevistada porque “para el artista es complicado. Muy solos. Otra sensibilidad. Es una carrera muy solitaria, la verdad. Porque, y sobre todo lo que nos pasa a nosotras”, se comparó entre lágrimas la cantante con "La One".

Fue en ese momento que ambas rompieron en llanto y Moria tomó uno de los pañuelos de papel que usaba Lowrdez: “Dios mío, dándonos servicios. Los tissue… Dios mío”.

“Sobre todo lo que nos pasa a nosotras, que fue de un día para el otro. O sea, realmente es muy difícil que alguien entienda más que nosotras cinco, por eso cuando me preguntan por Lissa y todo, es inevitable que nuestra conexión siga vigente porque vivimos algo que no lo vivió nadie en este país Las bandas tienen trayectos de 20 años para llegar a tener la popularidad que nosotros tuvimos de entrada”, se diferenció Lowrdez.

Moria enseguida dijo que entendía del tema: Estuve 34 años con con cinco mujeres en Brujas. O sea, aunque sea diferente, es como se te va pasando la vida en escena, y en eso se te muere la gente, empezás una cosa y los chicos son chiquitos...”.

“Además, a mí se me murió una amiga a fin de año. Fueron sinceramente tres meses de palazos en donde la vida me dijo ‘te ponés las pilas’. Realmente el tema de la soledad, encima yo siempre, ahora lo veo a mi papá también en pareja, y qué sé yo, veo la vida de a dos en un punto”, cerró la cantante, quien se entregó con el corazón y el alma ante Moria.

