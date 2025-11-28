Cómo se encuentra Lowrdez Fernández de Bandana tras su operación

Lowrdez Fernández , cantante de Bandana , se sometió a una operación luego que ella misma confirmara que debía afrontar una cirugía mayor por los fuertes dolores y complicaciones ginecológicas que arrastraba desde hacía un tiempo a causa de una serie de miomas en su útero.

Desde la cuenta de Instagram de la artista, sus allegados informaron que la intervención resultó exitosa y que la integrante de Bandana atraviesa su recuperación sin complicaciones.

"Lowrdez está cursando el post operatorio en buena evolución, se realizó la cirugía que estaba planificada", expresaron a través de una historia, despejando las dudas que circulaban en las redes y las especulaciones sobre el estado de salud de Lowrdez.

"Gracias por todo el amor y los mensajes de apoyo", escribieron, reflejando el acompañamiento que la artista recibió en estas horas sensibles.

QUÉ DIJO LA MAMÁ DE LOWRDEZ

Mabel, mamá de Lowurdes, a través de una entrevista exclusiva con Desayuno Americano, en América TV, se refirió al estado de salud de su hija.

"Lowrdez salió de la operación, por supuesto está dolorida pero está con calmantes. Fue una operación bastante rápida porque en dos horas ya estaba en el dormitorio", contó Mabel.

Fue allí que explicó el motivo de la intervención quirúrgica y por qué era indispensable. "Le hacen un operación casi no programada porque tenía un quiste muy grande a punto de partida del ovario, se lo sacan y ahí descubren todo el útero muy agrandado, con múltiples miomas", detalló la mamá de la cantante.

Explicó que "el mioma es un tumor benigno, que puede estar en la superficie, en la parte muscular o adentro del útero, lo que es el endometrio", señaló que su hija "tenía una cantidad exorbitante, con un útero que en reposo es una perita aplastada, ella lo tenía enorme".

Fue allí que se lamentó que "eso provocó que en los comentarios de los shows dijeran que estaba gorda, que si estuviera gorda no hay ningún problema, pero realmente estaba muy inflamada", y dejó en claro que "con mucho dolor hizo su aparición, pero ella siempre cumplía".