Por qué Lowrdez Fernández de Bandana pegó otro faltazo a LAM

Lowrdez de Bandana estaba invitada a LAM y Ángel de Brito contó los motivos de la ausencia de cantante en el programa de espectáculos de América TV.

De todos modos, casi al final del programa, el conductor confirmó que la cantante no se presentaría, una vez más. En esta ocasión, la artista aseguró que se sentí mal y necesitaba volver a su casa.

Lowrdez de Bandana se someterá a una compleja operación
Lissa Vera contó las internas de Bandana antes del regreso del grupo

"No estaba bien, mejor que esté tranquila, que se interne para la operación. La veremos a la vuelta cuando esté mejor", expresó Ángel de Brito al final del programa.

LAS EXPLICACIONES QUE DIO LOWRDEZ DE BANDANA

Lowrdez, por su parte, habló con Pepe Ochoa antes de irse para dar los motivos el faltazo al programa. "Perdoname ya se me acaban las horas y tengo que ir a la internación, por eso me fui. Quería contarte todo lo que todo el mundo está especulando, hay cosas que son reales y otras que no", explicó la cantante de Bandana.

"Se empezó a sentir mal y no estaba en condiciones. Todos la vieron en camarines, tenía muchas ganas de hacer la nota porque yo hablé todo el fin de semana con ella, estaba muy ansiosa por salir al air. Ella tiene una operación muy importante, en unas horas, algo que la tiene muy angustiada", explicó Ángel de Brito en LAM.

"Me saco el útero y los dos ovarios y le estoy tratando de poner toda la mejor onda", había contado, hace unos días, Lowrdez Fernández en sus redes sociales. Una operación compleja, que la tenía bastante preocupada y ocupada.

Previamente, la artista había brindado una entrevista en Tarde o temprano, en El Trece, dónde se animó a hablar de todo y terminó rompiendo en llanto y muy conmocionada.

