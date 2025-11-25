Por qué Lowrdez Fernández de Bandana pegó otro faltazo a LAM

Este lunes, Ángel de Brito anunció que Lowrdez Fernández rompería el silencio en LAM, en la pantalla de América TV, después del escándalo y la pelea con Lissa Vera y del polémico regreso de Bandana el pasado fin de semana.

De todos modos, casi al final del programa, el conductor confirmó que la cantante no se presentaría, una vez más. En esta ocasión, la artista aseguró que se sentí mal y necesitaba volver a su casa.

"No estaba bien, mejor que esté tranquila, que se interne para la operación. La veremos a la vuelta cuando esté mejor", expresó Ángel de Brito al final del programa.

Lowrdez , por su parte, habló con Pepe Ochoa antes de irse para dar los motivos el faltazo al programa. "Perdoname ya se me acaban las horas y tengo que ir a la internación, por eso me fui. Quería contarte todo lo que todo el mundo está especulando, hay cosas que son reales y otras que no", explicó la cantante de Bandana.

"Se empezó a sentir mal y no estaba en condiciones. Todos la vieron en camarines, tenía muchas ganas de hacer la nota porque yo hablé todo el fin de semana con ella, estaba muy ansiosa por salir al air. Ella tiene una operación muy importante, en unas horas, algo que la tiene muy angustiada", explicó Ángel de Brito en LAM.

image Lowrdez de Bandana.

"Me saco el útero y los dos ovarios y le estoy tratando de poner toda la mejor onda", había contado, hace unos días, Lowrdez Fernández en sus redes sociales. Una operación compleja, que la tenía bastante preocupada y ocupada.

Previamente, la artista había brindado una entrevista en Tarde o temprano, en El Trece, dónde se animó a hablar de todo y terminó rompiendo en llanto y muy conmocionada.