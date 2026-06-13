sábado 13 de junio de 2026
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13 de junio de 2026
Agónico.

Brown de Adrogué lo empató en el final y rescató un punto en Zárate

Por la fecha 20 de la Primera B, Brown de Adrogué igualó 1 a 1 con Defensores Unidos gracias a un gol de Lucas Galván a los 92 minutos del encuentro.

Brown de Adrogué sumó un punto en la última jugada.

Brown de Adrogué sumó un punto en la última jugada.

Brown de Adrogué consiguió un agónico empate por 1 a 1 en su visita a Defensores Unidos en Zárate por la fecha 20 de la Primera B, pero sigue complicado con la zona de descenso en la tercera categoría del fútbol argentino.

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En este contexto, lo positivo fue que, con este empate, mantuvo la diferencia de tres puntos contra Villa San Carlos, que también empató y hoy sería el segundo descendido de la Primera C.

Para Brown, que necesitaba ganar, este punto le dejó un sabor agridulce. Por un lado, felicidad por rescatar un punto sobre el final del encuentro; pero, por el otro, bronca porque prolongó su racha negativa, en la que ganó un partido de los últimos siete.

Defensores Unidos, por su parte, se fue del estadio masticando bronca porque no pudo sostener la diferencia que consiguió a los 56 minutos por el gol de Santiago Patroni, lo que le impidió acercarse a la zona de Reducido.

Brown de Adrogué se complica en la Primera B

Con apenas 19 puntos, el Tricolor se encuentra en la anteúltima colocación y no puede salir de abajo, ya que sólo tres puntos lo separan de la zona de descenso. Si bien mantiene una leve distancia, tiene que empezar a sumar una serie de buenos resultados para no complicarse en el segundo semestre. Hasta el momento, sus números generan preocupación: cuatro victorias, siete empates y nueve derrotas.

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