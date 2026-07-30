viernes 31 de julio de 2026
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30 de julio de 2026
Fuerte.

El llanto desconsolado de La Joaqui al hablar de su separación con Luck Ra

La Joaqui contó los motivos que llevaron a que se termine su relación con Luck Ra y habló de Tuli Acosta, la supuesta tercera en discordia.

La Joaqui rompió en llanto al hablar de su separación de Luck Ra..&nbsp;

La Joaqui rompió en llanto al hablar de su separación de Luck Ra.. 

"Nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto", confesó la cantante en PLP, su programa en Luzu TV y reveló que releyó la primera carta de amor que le escribió.

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"El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona", reconoció La Joaqui sin poder contener el llanto.

"Nunca había vivido un amor así. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida, por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad no sea yo", expresó.

La Joaqui sobre la supuesta tercera en discordia

Además, La Joaqui quiso quitarle la responsabilidad a otras personas y aclaró que la culpa es sólo de ellos dos. "No hay terceros en discordia, nunca hubo celos, tuvimos la relación más sana del mundo. Tal vez, por eso me cuesta tanto soltarlo", aseguró.

"Yo nunca había amado así. Yo me quería casar, estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Facu, independientemente que ahora tome una decisión distinta a la que yo idealizaba, fue por lejos el mejor novio que he tenido y la primera vez que experimenté un amor de verdad", continuó La Joaqui.

También habló de Tuli Acosta, la apuntada como tercera en discordia, aunque no la nombró específicamente: "No me hace bien que estén atacando a otras personas".

Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra.

Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra.

"No tengo ganas de sentir que, por mi culpa, otra persona pasa dolor o prejuicio. Tampoco me parece justo que por lo que pase en una pareja heterosexual castiguen a una mujer, independientemente de lo que suceda o no", manifestó La Joaqui. "Esta relación era nuestra", insistió.

"Animarse a amar tan profundo es también animarse a dejar ir lo que ya se fue. No quiero que castiguen a nadie por eso. Estoy bien y estoy triste porque no quería irme, ese es mi duelo", explicó La Joaqui. "Es aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser", cerró.

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