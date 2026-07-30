Así llegó la cantante Rosalía al país tras su polémica con la Selección Argentina

La cantante española Rosalía ofreció este miércoles el último de los cuatro conciertos celebrados en Santiago de Chile y llegó a la Argentina en la madrugada de este jueves, donde un posteo suyo contra la actuación de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 generó una fuerte polémica.

La artista, de 33 años, ofrecerá cuatro recitales en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de su gira "LUX Tour".

La cantante aterrizó alrededor de las 2.15 de este jueves en FBO Ezeiza, el sector al que llegan los vuelos privados, y descendió de la aeronave por pista en un clima de hermetismo total y un importante despliegue de seguridad que impidió a los fotógrafos presentes retratar a la cantante mientras bajaba por las escalinatas del avión.

En suelo argentino la aguardaban cuatro camionetas de la productora local. Una a la que se subió la artista, otra para el personal de seguridad, la tercera para el staff y la cuarta para cargar valijas y demás equipamiento. Además, seis motos de la policía la escoltaron hacia el hotel donde permanecerá durante su estadía en el país.

La polémica con la Selección Argentina

La polémica estalló luego de que la intérprete compartió en sus redes sociales un vídeo de la creadora de contenido Mia Khalifa, con su canción 'La Perla', en el que la celebridad libanesa se burlaba de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Rosalía se disculpó y dijo que no había leído bien el contenido de la publicación, pero algunos de sus seguidores en Argentina se sintieron ofendidos y manifestaron su intención de vender sus entradas para los shows.

Su paso por Chile fue más tranquilo, pero estuvo exento totalmente de polémicas, ya que en uno de sus conciertos la cantante dijo desde el escenario: "¡Que tiemble y que retumbe la tierra!".

Algunos aficionados consideraron que fue una frase desafortunada considerando la condición sísmica de Chile, que sufrió terremotos muy destructivos en su historia, como el del 27 de febrero de 2010 de magnitud 8.8.