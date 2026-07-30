Un programa de España llegó a Lomas de Zamora para recorrer Villa Fiorito por Diego Maradona

Villa Fiorito será uno de los escenaros del prmer episodio de Súper Gómez.

Villa Fiorito será uno de los escenarios del programa "Súper Gómez", un programa de viajes y running que estrena este jueves el canal español Cuatro. Conducido por el humorista Raúl Gómez, el ciclo propone descubrir distintos destinos del mundo a través de historias de quienes encontraron en el deporte una herramienta de cambio personal.

Durante el recorrido en la Argentina, Raúl Gómez visitará Villa Fiorito, el barrio donde nació Diego Armando Maradona, para acercarse a la realidad de sus vecinos y conocer testimonios de personas que transformaron sus vidas gracias al running.

La temporada también recorrerá otros destinos de Europa y América, lejos de una mirada turística, el programa propone mostrar la identidad de la comunidad a través del deporte, el esfuerzo cotidiano y los vínculos que se generan alrededor de cada carrera.

Primera parada del programa de España: Buenos Aires Desde su cuenta oficial de Instagram adelantó: "Descubriremos la historia a la primera mujer que corrió una maratón en Argentina. Conoceremos a Elisa Forti, pura inspiración. Empezó a correr a los 72 años y no ha parado de hacer ultratrails. Estaremos con un bombero voluntario, que corre con el equipo de protección sus maratones. Para dar visibilidad y reivindicar su trabajo. También conoceremos a el Gaucho Runner, un tipo auténtico que corre para no olvidar. Estaremos en la casa donde nació el mismísimo Maradona. Acompañaremos a un club de running que corre empujando a los que no pueden correr, generosidad a granel."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raul Gomez (@raulgomez82) "Estaremos en la casa donde nació el mismísimo Maradona", anticipó en sus redes.

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