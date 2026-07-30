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30 de julio de 2026
Organizada por el Municipio.

Un baile para todos: la Matinée Lomas festeja el Día del Amigo

Este viernes habrá una edición especial de la fiesta inclusiva en Auditorio Sur. La entrada es gratuita para mayores de 12 años.

La Matinée ya es un clásico en Lomas.

La Matinée ya es un clásico en Lomas.

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La música, el baile y la inclusión volverán a ser protagonistas en Lomas de Zamora con una de las propuestas más queridas por los vecinos. Este viernes, la Matinée en Auditorio Sur tendrá una edición especial por el Día del Amigo en un ambiente especialmente adaptado para que todos puedan disfrutar.

El evento organizado por el Municipio junto a un grupo de familias se realizará de 18 a 20 en el complejo ubicado sobre la Avenida Meeks 1080, a metros de la estación de Temperley. La entrada es gratuita para mayores de 12 años, quienes podrán ingresar con un acompañante en caso que sea necesario.

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La Matinée reúne principalmente a adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad que asisten a escuelas especiales, centros de día y hogares. Tanto las luces como el sonido del lugar se ajustan a sus necesidades y preferencias para garantizar una experiencia cómoda, segura e inclusiva.

Tanto las luces como el sonido est&aacute;n adaptadas para los participantes.

Tanto las luces como el sonido están adaptadas para los participantes.

"Cada vez más familias se suman al evento y siempre se van contentas de tener un lugar en el que se puede bailar y hablar porque no hay un ruido ensordecedor. Es un baile tradicional como los que conocemos en el que todo tipo de personas pueden coexistir, estar en movimiento y pasarla realmente bien", destacó María Martínez, una de las madres fundadoras de la Matinée.

El lugar también cuenta con rampa y baño para discapacitados, piso nivelado, salida de emergencia, servicio médico y de ambulancia, personal encargado de la supervisión y agentes de tránsito ordenando el ingreso en la puerta.

Un baile inclusivo que ya es un clásico en Lomas de Zamora

La Matinée Lomas arrancó en junio de 2015 por iniciativa de un grupo de madres. En ese momento iban pocas personas y, con el correr de los años, se fueron sumando cada vez más asistentes tanto de Lomas como de Lanús, Monte Grande, Avellaneda, Ezeiza, Guernica, Glew, Florencio Varela y Moreno.

Actualmente, a cada evento van entre 600 y 800 personas. Las familias siempre agradecen la posibilidad que tienen sus hijos de divertirse, hacer nuevos amigos y compartir una experiencia tan linda. "Para nosotros también es una oportunidad de compartir charlas y autoasesorarnos sobre trámites, prestaciones de salud, obras sociales y darnos herramientas para que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida y sean cada vez más autónomos", expresó María.

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