Fiesta inclusiva en Lomas de Zamora: vuelve la Matinée a pura música y baile

La Matinée es uno de los eventos más convocantes de Lomas.

Lomas de Zamora tiene una fiesta inclusiva que convoca a miles de vecinos que disfruten de la música y el baile. Se trata de la Matinée en Auditorio Sur, que este sábado tendrá su primera edición del año.

El evento organizado por el Municipio junto a un grupo de familias se realizará de 18 a 20 en el complejo ubicado sobre la Avenida Meeks 1080, a metros de la estación de Temperley. La entrada es gratuita para mayores de 12 años, quienes podrán ingresar con un acompañante en caso que sea necesario.

matinee inclusiva lomas Tanto las luces como el sonido están adaptados a las necesidades y preferencias de los participantes. Tanto las luces como el sonido están adaptados a las necesidades y preferencias de los participantes, que en muchos casos son adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad pertenecientes a escuelas especiales, centros de día y hogares. "Cada vez más familias se suman al evento y siempre se van contentas de tener un lugar en el que se puede bailar y hablar porque no hay un ruido ensordecedor. Es un baile tradicional como los que conocemos en el que todo tipo de personas pueden coexistir, estar en movimiento y pasarla realmente bien", destacó María Martínez, una de las madres fundadoras de la Matinée.

El lugar también cuenta con rampa y baño para discapacitados, piso nivelado, salida de emergencia, servicio médico y de ambulancia ante urgencias, personal encargado de la supervisión y agentes de tránsito ordenando el ingreso en la puerta.

Un baile inclusivo que crece cada año en Lomas de Zamora La Matinée Lomas arrancó en junio de 2015 por iniciativa de un grupo de madres. En ese momento iban pocas personas y, con el correr de los años, se fueron sumando cada vez más asistentes tanto de Lomas como de Lanús, Monte Grande, Avellaneda, Ezeiza, Guernica, Glew, Florencio Varela y Moreno. Actualmente, a cada evento van entre 600 y 800 personas. Las familias siempre agradecen la posibilidad que tienen sus hijos de divertirse, hacer nuevos amigos y compartir una experiencia tan linda. "Para nosotros también es una oportunidad de compartir charlas y autoasesorarnos sobre trámites, prestaciones de salud, obras sociales y darnos herramientas para que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida y sean cada vez más autónomos", expresó María.

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