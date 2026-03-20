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20 de marzo de 2026
Desde el Municipio.

Inclusión en Lomas: concientizan sobre el Síndrome de Down y Trisomía 18

Este viernes habrá una jornada en la Plaza Grigera con charlas informativas a cargo de profesionales de salud, familias y organizaciones de discapacidad.

Una nueva jornada en Lomas para concientizar e informar a la comunidad.

Una nueva jornada en Lomas para concientizar e informar a la comunidad.

Por el Día Mundial del Síndrome de Down y el Síndrome de Edwards (Trisomía 18), este viernes a las 17 habrá una jornada en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora para concientizar y brindar información a la comunidad.

Impulsado por la Agencia de Discapacidad del Municipio, el encuentro en el espacio de la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 tendrá charlas a cargo de profesionales de salud, familias y organizaciones con el objetivo de fortalecer la visibilización y seguir construyendo una sociedad más empática e inclusiva.

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"Contaremos con una radio abierta donde podremos escuchar testimonios, experiencias y reflexiones. Será un espacio abierto a la comunidad para compartir, informarnos y seguir construyendo una comunidad que respete y celebre la diversidad", indicaron desde la Agencia.

El Síndrome de Down es una alteración causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, que se traduce en discapacidad intelectual y características como músculos blandos al nacer, la nariz chata, ojos alargados y finos, orejas pequeñas, estatura baja y boca pequeña. El vínculo con la familia es fundamental para el desarrollo de cualquier persona con Síndrome de Down al igual que el acceso a salud y la inclusión en la escuela, el barrio, las instituciones y los lugares de trabajo.

Mientras que el Síndrome de Edwards, también conocido como Trisomía 18, es una alteración genética que puede provocar complicaciones médicas como malformaciones cardíacas, dificultades en el crecimiento y problemas en distintos órganos del cuerpo.

Muchos casos se detectan durante el embarazo a través de estudios prenatales, mientras que otros se diagnostican al momento del nacimiento o en los primeros días de vida. Debido a las complejidades médicas que implica, los niños que nacen con esta trisomía requieren seguimiento especializado y atención médica permanente.

Fortalecen el acompañamiento a personas con discapacidad

El Municipio sigue fortaleciendo las acciones en materia de atención, acompañamiento e inclusión de las personas con discapacidad. En los últimos días entregaron nuevas credenciales para viajar gratis en transporte público, algo fundamental para que los vecinos puedan trasladarse y acceder a sus actividades cotidianas.

También se puso en marcha un nuevo ciclo de actividades para personas ciegas y con disminución visual que incluyen braile, tecnología, orientación y movilidad con técnicas para el uso del bastón blanco o verde, actividades recreativas en el Parque de Lomas, visitas a museos, talleres de ajedrez y clases de cocina, entre otras. Las propuestas estarán a cargo de la profesora Alicia Iedwab junto a un equipo interdisciplinario que acompañará cada encuentro.

Además, la Agencia de Personas con Discapacidad de Lomas tiene una Oficina de Prácticas Laborales donde en los últimos días incorporaron a tres vecinos. "En los próximos tres meses estarán formándose en tareas administrativas y habilidades de desenvolvimiento en el ámbito laboral, una experiencia pensada para fortalecer su autonomía, adquirir herramientas para el trabajo y potenciar nuevas oportunidades de inserción", informaron.

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