Vuelve Maipú Arte al corazón de Banfield con más de 50 artistas en la calle

El Centro Cultural Mariano Moreno de Banfield realizará, el próximo 18 de abril, una nueva edición de Maipú Arte , un evento en el que buscarán dar a conocer la labor de distintos exponentes visuales y literarios de la zona. Ya hay más de 50 participantes y aún continúan recibiendo postulaciones para un evento pensado para toda la familia.

María Mitidieri , presidente de la institución banfileña, charló con este medio y explicó que el evento se llevará a cabo de 17 a 20 en las veredas de la calle Maipú al 200 y al 300, en pleno centro comercial de Banfield.

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La propuesta incluye una amplia variedad de stands que tendrán como propósito visibilizar distintos artistas visuales y literarios de la zona. Dibujos, fotografías, pinturas, libros, esculturas y artesanías estarán expuestos y a la vista de todos los vecinos que transiten por la zona.

“Esta actividad tiene la particularidad de respetar el tránsito ya que no se corta la calle, sino que se hace en la vereda: cada expositor le dará la espalda a la vía pública y verá de frente a las vidrieras de los comercios, armando una especie de pasillo por la que pasarán los vecinos de Lomas de Zamora y alrededores”, detalló María, que aprovechó la ocasión para invitar a toda la comunidad a ser parte de la jornada.

Esta actividad tiene la particularidad de respetar el tránsito ya que no se corta la calle, sino que se hace en la vereda: cada expositor le dará la espalda a la vía pública y verá de frente a las vidrieras de los comercios, armando una especie de pasillo por la que pasarán los vecinos de Lomas de Zamora y alrededores Esta actividad tiene la particularidad de respetar el tránsito ya que no se corta la calle, sino que se hace en la vereda: cada expositor le dará la espalda a la vía pública y verá de frente a las vidrieras de los comercios, armando una especie de pasillo por la que pasarán los vecinos de Lomas de Zamora y alrededores

Maipú Arte nació en 2018 únicamente como una muestra de artes visuales. Cuando se iba a hacer la tercera edición, en 2020, debió suspenderse por la pandemia de Coronavirus. Tras un parate de algunos años, el Centro Cultural Mariano Moreno volvió a retomar esta actividad y le sumó las artes literarias, ampliando así su abanico participativo.

2945095d-9153-46c5-8fc4-66831f8b13b8 Más de 50 artistas dirán presente en la próxima edición de Maipú Arte.

“Nuestra comisión directiva está compuesta, en su mayoría, por personas que se dedican al arte. Para la institución es una felicidad realizar este tipo de eventos que son tan bien recibidos por los vecinos”, acotó Mitidieri.

Nuestra comisión directiva está compuesta, en su mayoría, por personas que se dedican al arte. Para la institución es una felicidad realizar este tipo de eventos que son tan bien recibidos por los vecinos Nuestra comisión directiva está compuesta, en su mayoría, por personas que se dedican al arte. Para la institución es una felicidad realizar este tipo de eventos que son tan bien recibidos por los vecinos

Para finalizar, desde la organización explicaron que todavía quedan algunos lugares para aquellos artesanos que deseen sumarse a Maipú Arte y exponer sus creaciones: los interesados deben comunicarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1154044649 (María).