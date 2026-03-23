El Club Villa Recreo de Banfield celebró sus 100 años con una fiesta inolvidable

El Club Villa Recreo de Banfield celebró sus primeros 100 años de vida con una gran fiesta de la que participó gran parte de la comunidad . Distintos integrantes de la comisión directiva mostraron su alegría al alcanzar el centenario de una institución profundamente arraigada en el barrio .

El club cuenta con una sede ubicada en Avenida La Plata 75, donde funciona una cancha de fútbol cinco y se desarrollan diversas actividades sociales y deportivas. Los terrenos para construir el tinglado fueron donados por los hermanos Marchetta , actores fundamentales para darle vida al club que, en sus inicios, se destacaba por la práctica del fútbol y las bochas.

Increíble historia. Se formó en Banfield, se destacó en Europa y ahora es dueño de un club

En pleno 2026, el Club Villa Recreo alberga a cientos de vecinos que a diario se acercan para compartir, entrenar y disfrutar de un espacio que promueve la unión, la camaradería y el respeto. En ese sentido, la administración responsable es fundamental para sostener el crecimiento: “La planificación es clave para asegurar el desarrollo del club”, remarcó Romina Miguens , tesorera de la comisión directiva.

Alexis Sánchez , actual presidente, se sumó a la charla con el Diario La Unión y se mostró emocionado por el centenario. La gran convocatoria en los festejos reflejó el fuerte sentido de pertenencia que sienten quienes forman parte de la institución .

649b6890-bc7f-4689-9006-80900820aa0c Los festejos se realizaron en comunidad: gran concurrencia de los vecinos.

Por su parte, Agustín Aguilera, vicepresidente del club, explicó que uno de los principales objetivos es consolidarse como una gran familia y brindar contención a los chicos del barrio. A través de disciplinas como el fútbol infantil y el futsal, la institución ofrece un espacio de referencia que acompaña a los infantes y los aleja de situaciones de vulnerabilidad.

Uno de los principales objetivos del club es consolidarse como una gran familia y brindar contención a los chicos del barrio.

“Vengo a este lugar desde que tengo tres años gracias a mis padres, que formaron parte de lo que en ese entonces era una sociedad de fomento. Hoy, con 44 años, puedo decir con orgullo que somos un club social y deportivo y que estamos felices de celebrar estos 100 años”, acotó Mariano Tabara, secretario de la comisión directiva, quien es consciente de que “cumplir un siglo no es poca cosa” y que fue muy lindo poder compartir este momento especial con familias, amigos y vecinos.

Vengo a este lugar desde que tengo tres años gracias a mis padres, que formaron parte de lo que en ese entonces era una sociedad de fomento. Hoy, con 44 años, puedo decir con orgullo que somos un club social y deportivo y que estamos felices de celebrar estos 100 años Vengo a este lugar desde que tengo tres años gracias a mis padres, que formaron parte de lo que en ese entonces era una sociedad de fomento. Hoy, con 44 años, puedo decir con orgullo que somos un club social y deportivo y que estamos felices de celebrar estos 100 años

Además, Aguilera subrayó que el verdadero logro del club no pasa únicamente por lo deportivo: “Los logros no se miden tanto en los resultados, sino en la felicidad de cada chico o chica cuando viene a entrenar o jugar, eso es lo más importante. También queremos seguir mejorando la sede para que los vecinos la disfruten como corresponde”.

De cara al futuro, desde la comisión directiva coinciden en la necesidad de sostener este legado. El desafío será que nuevas generaciones de vecinos tomen la posta y continúen fortaleciendo una institución que, a lo largo de un siglo, supo convertirse en un verdadero símbolo para todo Lomas de Zamora.