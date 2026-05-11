El Club Juventud Obrera de Turdera hará una peña para celebrar el 25 de Mayo

La entrada es libre y la salida es al sobre.

El Club Juventud Obrera de Turdera se prepara para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con una peña a micrófono abierto. El evento, con entrada libre y salida al sobre, se hará el sábado 23 de mayo y contará con una propuesta artística que reunirá a músicos y vecinos que deseen mostrar su talento en el escenario.

Jorge González , integrante de la institución, explicó la peña se llevará a cabo en la sede del club, la cual está situada en Santa Ana 335 (Turdera). A partir de las 21, los vecinos podrán disfrutar de una jornada familiar llena de arte, cultura y patriotismo entre música y baile.

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Como ya viene ocurriendo en cada aniversario de la Revolución de Mayo , la institución abre sus puertas para celebrar en comunidad una fecha patria de gran importancia para el país. La intención del Club Juventud Obrera es llenar la capacidad de su sede en una fiesta que promete ser inolvidable.

El Club Juventud Obrera de Turdera espera contar con una gran cantidad de público en la peña.

La noche contará con la presentación de músicos de primerísimo nivel, tal el caso de Matías Gamarra; “Beto” Solas, acompañado por Gerardo Villar y Alejandro Lera; y “Flechín” Leguizamón, junto a Vera Leguizamón. Además, el micrófono estará dispuesto para aquellos que quieran acercarse a compartir algunos temas con el público presente.

“Entendemos que esta oportunidad es más que propicia para encontrarnos a conmemorar la Patria, justamente en un momento donde ella se encuentra tan vapuleada. Hoy, una celebración colectiva para encontrarnos a compartir el canto, escuchar y escucharnos, constituye casi un hecho revolucionario”, indicó González.

Entendemos que esta oportunidad es más que propicia para encontrarnos a conmemorar la Patria, justamente en un momento donde ella se encuentra tan vapuleada. Hoy, una celebración colectiva para encontrarnos a compartir el canto, escuchar y escucharnos, constituye casi un hecho revolucionario Entendemos que esta oportunidad es más que propicia para encontrarnos a conmemorar la Patria, justamente en un momento donde ella se encuentra tan vapuleada. Hoy, una celebración colectiva para encontrarnos a compartir el canto, escuchar y escucharnos, constituye casi un hecho revolucionario

La subcomisión de cultura del Club Juventud Obrera de Turdera viene realizando una importante labor en la comunidad, poniendo a disposición distintas presentaciones teatrales y/o musicales, las cuales son acompañadas con gran entusiasmo por los vecinos de la ciudad.

Según comentaron los organizadores, durante la peña los asistentes podrán degustar platos del restaurante que está ubicado dentro del club: todo lo que ofrecen siempre cuenta con precios accesibles y ajustados al bolsillo de cada vecino.

Con artistas en vivo, cocina tradicional y participación abierta para quienes quieran subir al escenario, la peña buscará convertirse una vez más en un punto de reunión para celebrar las raíces culturales y compartir una velada en comunidad.