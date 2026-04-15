miércoles 15 de abril de 2026
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15 de abril de 2026
Nunca Más.

Recorrerán las calles de Turdera por donde hubo víctimas de la dictadura militar

La Agrupación Turdera por la Memoria realizará la quinta edición de Cartografías por la Memoria para dejar una huella contra el olvido y la crueldad.

Turdera: harán un recorrido para identificar y visibilizar a las víctimas de la dictadura militar.

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Luego de postergarse por cuestiones climáticas, la Agrupación Vecinal Turdera por la Memoria realizará la quinta edición de Cartografías por la Memoria. La cita será este sábado 18 de abril, desde las 14.30.

Este proyecto, que fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, propone un recorrido territorial diseñado para identificar y visibilizar a las víctimas del terrorismo de Estado en la zona.

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"Cartografías por la Memoria" Turdera.
El objetivo es rescatar las historias de los vecinos que fueron perseguidos o desaparecidos, situando los hechos en la geografía cotidiana de la localidad.

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"Cartografías por la Memoria" Turdera.
La quinta edición de “Cartografías por la Memoria” será el sábado 28 de marzo.

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"Cartografías por la Memoria" Turdera.
Participan actores, actrices, músicos y vecinos de Turdera en general.

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"Cartografías por la Memoria" Turdera.
Durante los encuentros se realizan lecturas de poemas y cuentos de los desaparecidos e intervenciones artísticas.

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"Cartografías por la Memoria" Turdera.
Las siluetas, en una de las intervenciones de años anteriores.

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La agrupación hace énfasis en que este accionar represivo comenzó a gestarse incluso antes del asalto formal al poder en 1976, rastreando antecedentes operativos desde 1974.

La cita en Turdera: cuándo y dónde

Desde la organización convocan a encontrarse el sábado desde las 14.30, en las calles Belisario Roldan, Pretti y San Pablo.

"Recorreremos el mapa a de la Memoria de Turdera que está conformado por casa de personas detenidas desaparecidas, lugares donde ocurrieron secuestros o asesinatos por parte del terrorismo de Estado", comentó Manuel, miembro del espacio barrial

Y añadió: "También vamos a pasar por las esquinas que señalizamos en conjunto con la subsecretaría de DD HH del Lomas de Zamora y el Centro de Gestión Municipal (CGM) de Turdera".

Durante la recorrida se presentarán diversas artes: música, poesía, danza y movimiento. La actividad concluirá en la Plaza San Martín, donde se hará un festival.

"Cartografías por la Memoria" Turdera.
La actividad concluirá en la Plaza San Martín, donde se hará un festival.

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