lunes 01 de junio de 2026
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31 de mayo de 2026
Gol y figura.

Gabriel Hauche volvió a ser el "Demonio" que pedía Temperley

Temperley conjugó el verbo ganar con una muy buena actuación de Gabriel Hauche, que mostró su mejor versión ante San Martín de San Juan.

Gabriel Hauche, la figura del triunfo de Temperley.

Gabriel Hauche, la figura del triunfo de Temperley.

Así como Temperley necesitaba de un triunfo, Gabriel Hauche se debía una actuación como la de este domingo. El “Demonio” resultó determinante en el primer tiempo y hasta su salida cuando fue reemplazado, llevándose el aplauso de los presentes que disfrutaron de su gol y haber cortado la racha negativa.

El “7” bravo del Gasolero manifestó que se les venía negando y “sufrieron” hasta el final para festejar el 2-1 sobre San Martín de San Juan, por la 16º fecha de la Primera Nacional. “Un desahogo importante, es una victoria que estábamos buscando hace rato, que merecíamos tenerla hace algún que otro partido. En el anterior (Nueva Chicago) se nos había escapado por segundos, parecía que teníamos que sufrir hasta el final”, declaró Hauche en diálogo con LPF Play.

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Seis empates y dos derrotas acumulaba Temperley. Era momento de parar, barajar y dar de nuevo. “Es una categoría muy dura, cualquier detalle te puede lastimar, un equipo (San Martín de San Juan) que juega muy bien y por suerte hicimos un gran primer tiempo; el segundo lo jugamos de manera inteligente, no nos podíamos regalar, sabíamos que nos podían encontrar espacios, tienen jugadores de mucha jerarquía, con pasado en Primera División. Celebro mucho los tres puntos que los necesitábamos demasiado”, agregó Hauche.

Gabriel Hauche: “Un grupo noble”

Nicolás Domingo había quedado conforme luego de 1-1 en Mataderos y mantuvo los mismos 11, a pesar de que Fernando Brandán cumplió la sanción. Tenía plena confianza el entrenador del Gasolero.

Gabriel Hauche
Gabriel Hauche se llev&oacute; todos los aplausos.

Gabriel Hauche se llevó todos los aplausos.

Por experiencia y ascendencia en el plantel, Gabriel Hauche destacó que el grupo siempre se manejó de la “misma manera” a pesar que los resultados no eran los esperados. “Algo que destaco del grupo es que en los momentos adversos nos manejamos de la misma manera que en las victorias. Eso habla de un grupo noble, que tiene el foco puesto en querer mejorar, las críticas obviamente que son entendibles, pero el equipo siguió tranquilo, trabajando”, valoró el oriundo de Remedios de Escalada.

Para el hincha de Temperley

Por último, resaltó el apoyo “incondicional” del hincha, que nunca la dio la espalda al equipo. “El hincha de Temperley va a estar siempre con nosotros, en las buenas y en las malas, necesitábamos ganar para que pueda seguir estando contenta. Hay algo que dependía de nosotros que era hacer un buen partido, transmitir de adentro hacia afuera. Sabemos que están siempre y que están apoyando de manera incondicional”, cerró un feliz Hauche, otra vez hecho un “Demonio”.

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