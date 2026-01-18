Gabriel Hauche, vigencia en el ataque de Temperley para el torneo de la Primera Nacional

Temperley continúa con la preparación rumbo al inicio del campeonato de la Primera Nacional . El equipo dirigido por Nicolás Domingo ya se impuso sobre Sacachispas y San Martín de Burzaco en los amistosos de pretemporada en el Alfredo Beranger. El Gasolero va captando la idea de su entrenador para ser protagonista en la categoría.

En ese marco, uno de los futbolistas de experiencia del equipo es Gabriel Hauche . El atacante de 39 años de edad es uno de los referentes del equipo y permanece en el conjunto de Turdera con la idea fija de ir en búsqueda del ascenso: el objetivo de todos en una temporada que se avecina.

Todo lo que hay que saber. Los primeros partidos confirmados del año de Temperley y Los Andes

A la espera. Los Andes y Temperley, atentos: en qué quedó la negociación por los derechos de TV

El futbolista nacido en Remedios de Escalada se inició futbolísticamente en Temperley en el 2004 y volvió al Gasolero el año pasado. Con pasos por Argentinos Juniors, Racing, el fútbol italiano, mexicano y colombiano , el atacante es uno de los jugadores de experiencia que quedaron en el plantel, tras la salida de Luis López y Javier Toledo.

El delantero deberá competir por el puesto con Facundo Kruger y Marcos Echeverría, la sangre joven que tendrá Temperley en el ataque. Ante San Martín de Burzaco , fue parte del segundo encuentro junto a jugadores como Ezequiel Mastrolía, Pedro Souto, Gabriel Esparza y Franco Ayunta. Corre desde atrás en la consideración del entrenador, pero sigue siendo el Demonio Hauche que va en búsqueda de la gloria con Temperley.

"Lo principal en estos amistosos es ir encontrando el equipo, entendemos que de afuera lo que importa es el resultado. Obvio que nos importa ganar, pero lo más importante es ir completando entrenamientos que es parte de la preparación. El objetivo principal es ir afianzando la idea del entrenador, ir captando lo que el director técnico nos pide. Se pudo ver que buscamos el arco contrario con un estilo bien marcado", aseguró Hauche.

hauche Gabriel Hauche buscará la gloria con Temperley en la Primera Nacional.

Los objetivos de Temperley en la Primera Nacional

Asimismo, consideró que "el entrenador puede encontrar soluciones, opciones y también de arranque con gente del club lo cual es muy positivo". Y agregó: "Nos llena de orgullo que así sea, después está en el entrenador y la directiva saber si somos los indicados para este momento del equipo. Que los chicos se puedan incorporar al plantel profesional es lo mejor y que puedan ser un gran aporte junto a nosotros los de más experiencia".

Por último, concluyó: "Le quiero agradecer al hincha de Temperley que siempre estuvo en las buenas y en las malas. Contamos con su apoyo y sabemos que siempre están. Nos estamos entrenando de la mejor manera para incorporar la idea del entrenador. Queremos competir por el sueño que tenemos todos, nos estamos preparando y por eso vamos. Es un torneo largo de muchas fechas y vamos todos juntos por esa ilusión del ascenso".

Los amistosos de Temperley en la pretemporada y lo que viene

Después de vencer a Sacachispas y San Martín de Burzaco en los amistosos de preparación, ahora Temperley deberá afrontar los últimos tres juegos antes del inicio del campeonato. El 24 será el turno de medirse ante Almirante Brown y la serie de amistosos se cerrará el 28 de enero frente a Defensores de Belgrano.

El Gasolero disputará el 5 de febrero los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Barracas Central. Por su parte, el fixture de la Primera Nacional marca que el debut de Temperley, en febrero, será fuera de casa con Tristán Suárez, mientras que el primer partido en el estadio Alfredo Beranger será por la segunda y ante Agropecuario. El interzonal con Los Andes será en la séptima fecha.

Vale recordar que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la reprogramación del inicio de los torneos de AFA correspondientes a la Primera Nacional y la Primera B, que finalmente comenzarán el próximo 14 de febrero de 2026.