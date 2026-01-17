Un show de goles que empieza a ilusionar a Temperley

Temperley sigue tomando forma con miras al nuevo campeonato de la Primera Nacional y este sábado redondeó otra buena prueba de fútbol formal, al imponerse en los dos amistosos disputados ante San Martín de Burzaco en el estadio Alfredo Beranger .

En el primer turno, con dos goles de Facundo Krüger , el conjunto de Nicolás Domingo impuso condiciones ante el conjunto de la Primera B con pasajes de buen juego y de a poco, comienza a mostrar signos positivos de cara al debut ante Tristán Suárez.

En movimiento. Cómo viene el mercado de pases de Temperley: qué le falta reforzar

Una nueva ilusión en marcha. La felicidad de Fernando Brandán por su continuidad en Temperley

Este rendimiento mantuvo en el segundo encuentro de la jornada, donde el equipo volvió a macar una superioridad ante el Azul de Burzaco e hilvanó otro buen triunfo. En esta oportunidad fue por 3-0 gracias a los goles de Santiago Flores , Agustín Toledo y el juvenil Francisco Silva .

“Pesadilla” tuvo otra mañana redonda. Como el miércoles ante Sacachispas, el delantero que regresó de su préstamo en Barracas Central marcó los dos goles del equipo y de a poco, se perfila como el centro-delantero titular del Gasolero.

Krüger marcó, por segundo partido consecutivo, un doblete y con esto lleva anotado cuatro goles durante la pretemporada, algo que genera ilusión en todo el pueblo celeste.

facu-kruger-temperley "Pesadilla" Krüger marcó los dos goles del primer triunfo de Temperley. Prensa Temperley.

En cuanto a la formación, otra vez se repitió el dibujo táctico 4-2-3-1, y así el nuevo Temperley empieza a dar señales claras. La formación del primer partido fue la siguiente: Lisandro Morrone; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Juan Nardelli, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte; Fernando Brandán, Luciano Nieto, Jonathan Díaz; Krüger. Después, en el complemento, ingresaron Bautista Fernández, Nicolás Ávalos y Lautaro Torres.

Otro sólido triunfo y debut goleador de Francisco Silva

Después del contundente triunfo, el segundo equipo que saltó a la cancha en la calurosa mañana en Turdera no quiso ser menos e hilvanó un triunfo contundente para que Nico Domingo cierre la jornada con una gran felicidad.

En este partido, el Celeste desniveló rápidamente el trámite a su favor gracias al gol de cabeza de Flores, que marcó el primer gol. Y después, en el complemento, con los tantos de Toledo y el pibe Silva, le dio forma a una goleada.

Para Silva, que es uno de los juveniles que en diciembre firmaron su primer contrato y transita su primera pretemporada, no fue un partido más. Y es que con este gol, se presentó ante la familia del Gasolero, luego de años destacándose en las divisiones inferiores del club.

El equipo, en este encuentro, formó de la siguiente manera: Ezequiel Mastrolía; Valentino Werro, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Pedro Souto; Agustín Toledo, Juan Frías; Julián Carrasco, Gabriel Hauche, Gabriel Esparza; Franco Ayunta.