Avanzan las obras y mejoras edilicias en escuelas de Lomas de Zamora

Se están haciendo obras en escuelas de las 14 localidades de Lomas de Zamora.

Para que las escuelas de Lomas de Zamora estén en buenas condiciones, el Municipio lleva adelante un plan de obras y mejoras edilicias en distintos barrios. "Durante enero y febrero vamos a finalizar, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires , 20 obras de arreglos y remodelaciones en establecimientos de las 14 localidades", explicó Federico Otermín.

"Las obras incluyen mejoras generales, la construcción de salas de computación, reformas en cocinas y comedores y obras para garantizar la accesibilidad de los edificios escolares", agregó el intendente, quien visitó el edificio donde funciona la Primaria N°62 y la Secundaria N°48 del Barrio El Corcho , en Lamadrid .

En la Secundaria N°48 se está haciendo la reinstalación de los aires acondicionados de todas las aulas y dependencias. Mientras que en la Primaria N°62 se encargan del mantenimiento de pinturas en los salones, pasillos y espacios comunes. "No alcanza con que el Municipio trate de hacer mejor las cosas, necesitamos vecinos comprometidos con que podamos tener un futuro mejor y la verdad que es muy emocionante encontrar a directores con un amor muy grande por Lomas , por su comunidad y por sus escuelas", señaló Otermín.

El Plan de Infraestructura Escolar durante el verano está compuesto por refacciones estructurales, obras de accesibilidad, mejoras en instalaciones eléctricas y de gas, y la construcción y adecuación de salas de computación. En la Primaria N°57 de Budge hay reparaciones de baños, cocina, plomería, pintura y diferentes trabajos de embellecimiento en el patio.

El objetivo es mejorar los edificios para la vuelta a clases en marzo.

Por su parte, en la Primaria N°69 de Temperley están reacondicionando el sistema eléctrico y de gas mediante diferentes intervenciones para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y directivos. Además, el plan incluye mejoras edilicias en la Primaria N°41, Primaria N°62, Secundaria N°42, Secundaria N°53 y en el Jardín N°906.

Durante el año pasado se llevaron a cabo más de 300 obras en 121 instituciones y trabajos de pintura en más de 150 escuelas, poniendo en valor los espacios cotidianos donde estudiantes, docentes y auxiliares desarrollan sus tareas.

Controles de salud en las escuelas de verano

En las Escuelas de Verano, donde miles de chicos de Lomas de Zamora disfrutan de actividades recreativas, también se hacen operativos de salud coordinados por el Municipio para prevenir enfermedades y promover una buena calidad de vida.

En conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en los últimos días organizaron jornadas en las primarias N°74 de Llavallol, N°84 de Centenario y en el Centro de Educación Complementaria N°801 de Lomas donde niños y niñas de 5, 6 y 7 años tuvieron controles pediátricos, odontológicos con aplicación de flúor y entregas de cepillos de dientes, chequeos de peso y talla, test de agudeza visual y vacunas para estar al día con el Calendario Nacional.

Los profesionales de salud también dieron talleres de alimentación saludable y de prevención del dengue para que los pequeños y sus familias conozcan las medidas necesarias para evitar los criaderos de mosquitos en los hogares.