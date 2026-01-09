viernes 09 de enero de 2026
Escribinos
9 de enero de 2026
En 22 sedes.

Más de 1.600 chicos de Lomas disfrutan de las Escuelas de Verano

El programa del Municipio junto al Gobierno de la Provincia ofrece actividades recreativas, deportivas y educativas.

&nbsp;El programa se desarrollará hasta el 30 de enero en Lomas.

 El programa se desarrollará hasta el 30 de enero en Lomas.

Más de 1.600 niños, niñas y adolescentes de Lomas de Zamora disfrutan de una nueva edición del programa Escuelas Abiertas en Verano, impulsado por el Municipio para garantizar la recreación y el aprendizaje durante las vacaciones.

La iniciativa junto al Gobierno de la Provincia se desarrollará hasta el 30 de enero en las escuelas primarias N°16 (Santa Catalina), N°19 (Centenario), N°20 (Lomas), N°44 (Fiorito), N°46 (Lamadrid), N°48 (Santa Marta), N°50 (San José), N°52 (San José), N°53 (Santa Marta), N°64 (Budge), N°74 (Llavallol), N°79 (Fiorito), N°81 (Centenario), N°83 (Lamadrid), N°84 (Centenario) y N°92 (Santa Catalina).

Lee además
El Programa de Infraestructura Escolar tuvo avances importantes en Lomas.
Educación.

Lomas: hicieron más de 300 obras e intervenciones en escuelas
En Lomas de Zamora, los estudiantes pueden llevarse libros de la escuela a sus casas.
Educación.

Inclusión y aprendizaje: entregaron 65 mil libros en escuelas de Lomas

También participan las secundarias N°10 (Parque Barón) y N°33 (Albertina), y los Centros de Educación Complementaria N°801 (Lomas), N°802 (Temperley), N°803 (San José) y N°804 (Budge). En cada una de las sedes hay propuestas deportivas, recreativas y literarias con el objetivo seguir fortaleciendo los aprendizajes y el vínculo con la escuela. Además, se organizan visitas a las piletas del Parque de Albertina para que tengan un día de excursión, juegos acuáticos y diversión.

escuelas verano lomas2
La propuesta incluye visitas a las piletas del Parque de Albertina.

La propuesta incluye visitas a las piletas del Parque de Albertina.

Por su parte, desde la Secretaría de Salud del Municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia llevan adelante operativos para hacer controles pediátricos, odontológicos con aplicación de fluor y entregas de cepillos de dientes, chequeos de peso y talla, agudeza visual, vacunación, taller de alimentación saludable y de prevención del dengue.

Más de 220 mil niñas, niños y adolescentes participan de las Escuelas Abiertas en Verano en toda la provincia. El programa se desarrolla en 1.724 sedes de los 135 municipios.

Obras en escuelas de Lomas durante el verano

Mientras los estudiantes disfrutan de las vacaciones, el Municipio aprovecha para hacer obras de infraestructura en escuelas con el propósito de mejorar las condiciones edilicias de cara al ciclo lectivo 2026.

La nueva etapa del Plan de Infraestructura Escolar incluye 20 obras en escuelas de las 14 localidades de la ciudad para mejorar las aulas, comedores y patios en beneficio de más de 14 mil alumnos. También habrá tareas de embellecimiento edilicio y provisión de mobiliario.

El año pasado se llevaron a cabo más de 300 obras en 121 instituciones y también desplegaron trabajos de pintura en más de 150 escuelas, poniendo en valor los espacios cotidianos donde estudiantes, docentes y auxiliares desarrollan sus tareas todos los días.

Temas
Seguí leyendo

Lomas: hicieron más de 300 obras e intervenciones en escuelas

Inclusión y aprendizaje: entregaron 65 mil libros en escuelas de Lomas

Todas las actividades de verano en el Museo Americanista

Arrancaron los talleres gratuitos de verano en los centros culturales

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Esta semana comenzaron los talleres con una muy buena convocatoria.
Para todas las edades.

Arrancaron los talleres gratuitos de verano en los centros culturales

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nazarena Vélez, con su hijo. 
Es el amor.

El hijo de Nazarena Vélez confirmó su romance con una ex Gran Hermano