Más de 1.600 chicos de Lomas disfrutan de las Escuelas de Verano

El programa se desarrollará hasta el 30 de enero en Lomas.

Más de 1.600 niños, niñas y adolescentes de Lomas de Zamora disfrutan de una nueva edición del programa Escuelas Abiertas en Verano , impulsado por el Municipio para garantizar la recreación y el aprendizaje durante las vacaciones .

La iniciativa junto al Gobierno de la Provincia se desarrollará hasta el 30 de enero en las escuelas primarias N°16 (Santa Catalina), N°19 (Centenario), N°20 (Lomas), N°44 (Fiorito), N°46 (Lamadrid), N°48 (Santa Marta), N°50 (San José), N°52 (San José), N°53 (Santa Marta), N°64 (Budge), N°74 (Llavallol), N°79 (Fiorito), N°81 (Centenario), N°83 (Lamadrid), N°84 (Centenario) y N°92 (Santa Catalina).

También participan las secundarias N°10 (Parque Barón) y N°33 (Albertina), y los Centros de Educación Complementaria N°801 (Lomas), N°802 (Temperley), N°803 (San José) y N°804 (Budge). En cada una de las sedes hay propuestas deportivas, recreativas y literarias con el objetivo seguir fortaleciendo los aprendizajes y el vínculo con la escuela. Además, se organizan visitas a las piletas del Parque de Albertina para que tengan un día de excursión, juegos acuáticos y diversión.

Por su parte, desde la Secretaría de Salud del Municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia llevan adelante operativos para hacer controles pediátricos, odontológicos con aplicación de fluor y entregas de cepillos de dientes, chequeos de peso y talla, agudeza visual, vacunación, taller de alimentación saludable y de prevención del dengue.

La propuesta incluye visitas a las piletas del Parque de Albertina.

Más de 220 mil niñas, niños y adolescentes participan de las Escuelas Abiertas en Verano en toda la provincia. El programa se desarrolla en 1.724 sedes de los 135 municipios.

Obras en escuelas de Lomas durante el verano

Mientras los estudiantes disfrutan de las vacaciones, el Municipio aprovecha para hacer obras de infraestructura en escuelas con el propósito de mejorar las condiciones edilicias de cara al ciclo lectivo 2026.

La nueva etapa del Plan de Infraestructura Escolar incluye 20 obras en escuelas de las 14 localidades de la ciudad para mejorar las aulas, comedores y patios en beneficio de más de 14 mil alumnos. También habrá tareas de embellecimiento edilicio y provisión de mobiliario.

El año pasado se llevaron a cabo más de 300 obras en 121 instituciones y también desplegaron trabajos de pintura en más de 150 escuelas, poniendo en valor los espacios cotidianos donde estudiantes, docentes y auxiliares desarrollan sus tareas todos los días.