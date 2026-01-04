domingo 04 de enero de 2026
Escribinos
4 de enero de 2026
Deportes.

Lomas tiene nuevos egresados de las escuelas de árbitros y guardavidas

Las carreras que ofrece el Municipio son gratuitas y forman a profesionales que tienen una salida laboral en diferentes ámbitos.

La Escuela de Árbitros de Lomas entrega títulos homologados por la AFA.

La Escuela de Árbitros de Lomas entrega títulos homologados por la AFA.

Lomas de Zamora tiene nuevos egresados de las escuelas de árbitros y guardavidas que fueron creadas por el Municipio para brindar una formación gratuita con salida laboral.

En el Parque de Lomas se entregaron los diplomas a la nueva camada de egresados de la Escuela de Árbitros, cuyo título homologado por la AFA les permitirá dirigir partidos tanto en el fútbol amateur como profesional. Con una duración de dos años, la carrera incluye clases teóricas, entrenamientos y una evaluación final de resistencia física compuesta por 40 pasadas de 75 metros en 15 segundos intercaladas con 25 metros de caminata en 20 segundos.

Lee además
Todo el año hicieron actividades acuáticas para vecinos de Lomas.
Matronatación.

Bebés y familias disfrutaron de clases gratuitas de natación
Las inscripciones ya están abiertas para los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos aledaños.
Inscripciones disponibles.

"Una escuela de deportes": así es la colonia de verano del Lomas Athletic Club

Cuando la escuela arrancó en 2012, el 95% de la matrícula estaba compuesta por hombres. A lo largo de los últimos años se incrementó un 40% la cantidad de mujeres que se anotaron y egresaron de la institución.

Ya están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo de este año. Los interesados tienen que entrar a la web del Municipio y llenar el formulario que está dentro de la sección capacitaciones y cursos. Los requisitos para hacer el curso de árbitro son ser mayor de 16 años y tener el secundario completo al finalizar la carrera.

escuela guardavidas
La Escuela de Guardavidas funciona en el natatorio "Guyo" Sember.

La Escuela de Guardavidas funciona en el natatorio "Guyo" Sember.

A fines del año pasado también egresó una nueva camada de la Escuela de Guardavidas que funciona en el natatorio "Guyo" Sember de Lomas y otorga un título que habilita a los profesionales a realizar sus tareas tanto en piletas como en aguas abiertas.

La formación dura un año e incluye técnicas de rescate acuático, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, educación sanitaria, ética profesional y legislación vigente. Además, los estudiantes hacen prácticas en playas bonaerenses. Los interesados en hacer el curso de guardavidas tienen que comunicarse con las redes de Deportes Lomas.

Más de 7 mil vecinos hicieron deportes gratuitos en Lomas de Zamora

Durante 2025, más de 7 mil vecinos de todas las edades participaron de más de 30 actividades deportivas gratuitas impulsadas por el Municipio. Hockey, atletismo, basquet, rugby, fútbol, futsal, voley, handball, goalball, tejo, patín, padel, tenis de mesa, boccia, gimnasia, boxeo, judo, kickboxing, kung fu, taekwondo y taichi fueron algunas de las disciplinas que se ofrecieron en el Parque de Lomas.

Mientras que en las piletas dieron clases de natación, aquagym, matronatación, waterpolo, clases para personas con TEA y un equipo para personas con discapacidad. "Gael tiene 9 meses y participa de matronatación desde los 3 meses. Las clases son excelentes porque aprendió a defenderse en el agua así que estamos muy agradecidos con el Municipio por la posibilidad de participar de una actividad tan interesante", destacó Carolina, una de las vecinas que formó parte de la propuesta destinada a bebés de 3 a 24 meses junto a sus familias.

Temas
Seguí leyendo

Bebés y familias disfrutaron de clases gratuitas de natación

"Una escuela de deportes": así es la colonia de verano del Lomas Athletic Club

Más de 7 mil vecinos de Lomas hicieron deportes gratuitos

Feliz 2026, amigos de Lomas: éstas son las imágenes que nos unen

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Más de 150 personas tuvieron su cena de Navidad en la Plaza Grigera.
Solidaridad.

Cómo es la asistencia a personas en situación de calle en Lomas

Por  Agustín Menghini

Las más leídas

Te Puede Interesar

Horacio Pagani, entre Edith Hermida y Beto Casella. 
¿Qué onda?

¿Edith Hermida y Beto Casella? La decisión de Horacio Pagani