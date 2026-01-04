Lomas tiene nuevos egresados de las escuelas de árbitros y guardavidas

Lomas de Zamora tiene nuevos egresados de las escuelas de árbitros y guardavidas que fueron creadas por el Municipio para brindar una formación gratuita con salida laboral .

En el Parque de Lomas se entregaron los diplomas a la nueva camada de egresados de la Escuela de Árbitros , cuyo título homologado por la AFA les permitirá dirigir partidos tanto en el fútbol amateur como profesional. Con una duración de dos años , la carrera incluye clases teóricas, entrenamientos y una evaluación final de resistencia física compuesta por 40 pasadas de 75 metros en 15 segundos intercaladas con 25 metros de caminata en 20 segundos.

Cuando la escuela arrancó en 2012, el 95% de la matrícula estaba compuesta por hombres. A lo largo de los últimos años se incrementó un 40% la cantidad de mujeres que se anotaron y egresaron de la institución.

Ya están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo de este año. Los interesados tienen que entrar a la web del Municipio y llenar el formulario que está dentro de la sección capacitaciones y cursos. Los requisitos para hacer el curso de árbitro son ser mayor de 16 años y tener el secundario completo al finalizar la carrera.

escuela guardavidas La Escuela de Guardavidas funciona en el natatorio "Guyo" Sember.

A fines del año pasado también egresó una nueva camada de la Escuela de Guardavidas que funciona en el natatorio "Guyo" Sember de Lomas y otorga un título que habilita a los profesionales a realizar sus tareas tanto en piletas como en aguas abiertas.

La formación dura un año e incluye técnicas de rescate acuático, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, educación sanitaria, ética profesional y legislación vigente. Además, los estudiantes hacen prácticas en playas bonaerenses. Los interesados en hacer el curso de guardavidas tienen que comunicarse con las redes de Deportes Lomas.

Más de 7 mil vecinos hicieron deportes gratuitos en Lomas de Zamora

Durante 2025, más de 7 mil vecinos de todas las edades participaron de más de 30 actividades deportivas gratuitas impulsadas por el Municipio. Hockey, atletismo, basquet, rugby, fútbol, futsal, voley, handball, goalball, tejo, patín, padel, tenis de mesa, boccia, gimnasia, boxeo, judo, kickboxing, kung fu, taekwondo y taichi fueron algunas de las disciplinas que se ofrecieron en el Parque de Lomas.

Mientras que en las piletas dieron clases de natación, aquagym, matronatación, waterpolo, clases para personas con TEA y un equipo para personas con discapacidad. "Gael tiene 9 meses y participa de matronatación desde los 3 meses. Las clases son excelentes porque aprendió a defenderse en el agua así que estamos muy agradecidos con el Municipio por la posibilidad de participar de una actividad tan interesante", destacó Carolina, una de las vecinas que formó parte de la propuesta destinada a bebés de 3 a 24 meses junto a sus familias.