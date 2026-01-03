Más de 120 chicos disfrutaron de la Liga Potreros Unidos en Lomas de Zamora

Pibes de distintos barrios de Lomas de Zamora participaron de la competencia.

Más de 120 chicos participaron de la Liga Juvenil Potreros Unidos, una competencia que se desarrolló por segundo año en Lomas de Zamora bajo la organización del Club Villa Amelia. El Globito, Sector, La Mitad +1, NNJ, Corcho, Rejunte, Villa Amelia y Cuevita fueron los 8 equipos que participaron de un torneo de fútbol con muchas emociones y condimentos.

"La última fecha de la liga la jugamos un sábado con el club lleno y todos los equipos viendo los partidos porque se definía el campeón. El Globito y La Mitad +1 jugaron un partidazo en el que, faltando dos minutos, El Globito hace un golazo para ganar y salir campeón (si perdía o empataba, el campeón iba a ser Sector) así que fue hermoso y encima se largó una lluvia que generó un gran momento de potrero", contó Víctor Duarte, presidente del Club Villa Amelia.

liga potreros4 El Globito es campeón del torneo clausura y también se quedó con la Finalissima. A fines de diciembre se jugó la Finalissima entre NNJ (campeón del apertura) y El Globito (campeón del clausura). "La hicimos un jueves a las 9 de la noche con la cancha explotadísima de gente. El partido terminó 2 a 2 así que fueron a penales y ganó El Globito que es el equipo con más copas en esta Liga Potreros que llevamos adelante hace dos años y estamos contentos porque los pibes de 14 a 17 años reciben contención, no están en la calle y juegan en cancha de 11 todos los sábados", destacó Duarte, quien agregó: "Para la próxima edición de la liga vamos a sumar más equipos y también hablamos con los delegados para extender la edad hasta las 18 años para que los pibes sigan jugando en el club".

El Club Villa Amelia, que está ubicado sobre la calle Bruno Tavano 4600, tuvo su fiesta de fin de año en la que entregaron camisetas a El Globito por ser campeones de la liga, trofeos para los jugadores de fútbol infantil y más de 30 medallas para las chicas de hockey.

Obras para seguir disfrutando del deporte en Lomas de Zamora En el Villa Amelia están haciendo obras para mejorar la instalaciones del club y que tanto los chicos como familias sigan disfrutando de un lugar de encuentro. "Ya nos falta poco para terminar e inaugurar la confitería del club donde mucha gente va a poder venir a desayunar, almorzar, merendar, cenar y disfrutar de los partidos. También vamos a sumar una televisión, un pool y mesas para compartir los hermosos días de club", destacó Víctor, quien agregó: "También estamos avanzando con las obras de construcción de dos vestuarios con losa, cinco baños (uno será para discapacitados) y un vestuario con baño para que el árbitro tenga su lugar propio".

