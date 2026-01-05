Descuento en el pago anual de TSG en Lomas de Zamora: hasta cuándo hay tiempo

Aún hay tiempo de acceder al descuento del pago anual del TSG en Lomas de Zamora.

Los vecinos de Lomas de Zamora que paguen la cuota anual de la Tasa de Servicios Generales (TSG) tendrán la posibilidad de acceder a un descuento de hasta el 30% en el monto total del impuesto. Hay tiempo hasta el jueves 8 de enero.

La Tasa de Servicios Generales es el impuesto que corresponde a los servicios de alumbrado, barrido y limpieza. Si el vecino decide no abonarlo a principios de año, deberá cumplir con 12 cuotas que contienen fecha de pago, en caso de excederse, se cobra un interés.

Dónde realizar el pago del TSG en Lomas de Zamora El impuesto anual se podrá cancelar con la boleta correspondiente en cualquiera de las cajas de la Tesorería del Municipio, ubicada en Azara 237, y también en las delegaciones cuentan con una ventanilla de Provincia Pagos.

Para mayor información, los vecinos pueden entrar a www.lomasdezamora.gov.ar. o escribir un mail a [email protected].

