lunes 05 de enero de 2026
Escribinos
5 de enero de 2026
Atención.

Descuento en el pago anual de TSG en Lomas de Zamora: hasta cuándo hay tiempo

Los vecinos de Lomas de Zamora aún pueden acceder al descuento del pago anual de TSG en tesorería del Municipio o delegaciones con Provincia Pagos.

Aún hay tiempo de acceder al descuento del pago anual del TSG en Lomas de Zamora.&nbsp;

Aún hay tiempo de acceder al descuento del pago anual del TSG en Lomas de Zamora. 

Los vecinos de Lomas de Zamora que paguen la cuota anual de la Tasa de Servicios Generales (TSG) tendrán la posibilidad de acceder a un descuento de hasta el 30% en el monto total del impuesto. Hay tiempo hasta el jueves 8 de enero.

La Tasa de Servicios Generales es el impuesto que corresponde a los servicios de alumbrado, barrido y limpieza. Si el vecino decide no abonarlo a principios de año, deberá cumplir con 12 cuotas que contienen fecha de pago, en caso de excederse, se cobra un interés.

Lee además
Las plazas y parques de Lomas de Zamora son lugares de encuentro.
Juntos.

Feliz 2026, amigos de Lomas: éstas son las imágenes que nos unen
Hay nuevas huertas en escuelas e instituciones de Lomas.
Agroecología.

Arman nuevas huertas en Lomas y dan talleres sobre alimentación saludable

Dónde realizar el pago del TSG en Lomas de Zamora

El impuesto anual se podrá cancelar con la boleta correspondiente en cualquiera de las cajas de la Tesorería del Municipio, ubicada en Azara 237, y también en las delegaciones cuentan con una ventanilla de Provincia Pagos.

Temas
Seguí leyendo

Feliz 2026, amigos de Lomas: éstas son las imágenes que nos unen

Arman nuevas huertas en Lomas y dan talleres sobre alimentación saludable

Lomas tiene nuevos egresados de las escuelas de árbitros y guardavidas

Hoy desfilan los Reyes Magos por las calles de Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Reyes Magos desfilarán hoy por las calles de Lomas de Zamora. 
Para disfrutar.

Hoy desfilan los Reyes Magos por las calles de Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

¿Se puede dar la vuelta de Emanuel Cecchini a Banfield?
¿Puede volver?

Los caminos de Banfield y Emanuel Cecchini podrían cruzarse nuevamente: los detalles de la negociación