El panadero de Lomas de Zamora que conquistó las redes sociales con sus recetas caseras

Entre hornos y harina, el pastelero Matías Trigo encontró, desde niño, su estilo de vida. Quien es integrante de la familia de la panadería El Galeón de Lomas de Zamora , hoy combina la tradición del oficio con el mundo de las redes sociales , donde comparte recetas para ayudar a los vecinos, las cuales se ya alcanzaron millones de visualizaciones.

Para Matías, haber pasado su infancia y crecido en la panadería fundada por sus padres fue “lo más lindo que me pasó”. El Galeón se inauguró en 1991 gracias a sus padres Juan y Graciela, quienes apostaron por el oficio para forjar su futuro . Todo el trabajo artesanal le despertó curiosidad a Matías, quien aún recuerda con nostalgia los primeros contactos con la panadería: “Con mi hermano jugábamos entre las bolsas de harina y corriendo por el torno y todo el local. Siempre supe que la panadería era mi vida y donde quería estar”.

La felicidad en el rostro de Matías deja en claro que, incluso desde chico, ya sabía cuál iba a ser el oficio que lo acompañe a lo largo de su vida.

Con el paso del tiempo, Trigo se formó como panadero y siguió los pasos de sus padres, pero a la vez decidió apostar por las redes sociales. Mediante Instagram, comenzó a publicar recetas y videos explicativos para vecinos y clientes, todo con el propósito de estar más cerca de la gente. La iniciativa, según explicó, surgió a partir de las consultas que recibía por mensaje directo sobre los productos que elaboraba en la panadería familiar.

“Nunca tuve problemas en compartir lo que sé”, señaló el pastelero, quien empezó a grabar el paso a paso de distintas recetas para luego subirlas a su cuenta de Instagram. “Me pareció bueno poder ayudar a todo aquel que tenga ganas de aprender”, explicó quien también se dedica a la chocolatería y cuenta con su propia marca de chocolates artesanales llamada “Rubato”.

60759e2a-00bc-46a7-a14d-0b97da6286c9 Actualmente, Matías está a cargo de la panadería El Galeón de Lomas de Zamora, en compañía de sus hermanos.

Uno de sus videos más exitosos fue el de un pionono, el cual publicó de cara las Fiestas del 2025. “Lo subí a las apuradas porque son fechas de mucho trabajo. Cuando volví a entrar a Instagram me encontré con muchos comentarios, Me Gusta y hasta gente peleándose sobre si estaba bien o mal la receta”, recordó, entre risas. El reel alcanzó los dos millones de visualizaciones, volviéndose viral entre la comunidad.

Embed - Matias Trigo on Instagram: "Receta Pionono : Huevos 330 g ( 6 huevos ) Azúcar 70 g Harina 70 g Miel 30 g sal 5 g (una pizca chiquita ,apenas ) Esencia vainilla C/N Batir los huevos con el azúcar , miel ,esencia de vainilla y sal a punto letra ,agregar la harina tamizada en la batidora a baja velocidad hasta unir nomás ( no sobre batir una vez que incorporamos la harina ) bajarlo a una placa enmantecada (está receta es para una lata de 60 x 40 cm ) Cocinar en horno a 200 °C ,10 minutos aprox. Si tenés alguna duda déjamela en los comentarios ,si te gustó la receta dale o compartila con alguien que le sea útil ,acá estamos compartiendo un oficio que traigo de pibe , abrazo !!!" View this post on Instagram

Más allá del éxito de sus videos, Matías explicó que lo que más le genera satisfacción es el vínculo emocional que encuentra cada persona con su pasado. “Mucha gente recuerda a su abuela, a su mamá o a un padre que era del oficio y hacía ese producto. Saber que con un video de dos minutos llevo a esa persona a la infancia o a un recuerdo feliz, es hermoso”, expresó quien actualmente está al frente de la panadería El Galeón, en compañía de sus hermanos.

De Lomas de Zamora, a una competencia nacional

Actualmente, el lomense se encuentra trabajando en un desafío profesional: competir en el 3º Campeonato Nacional de Pan Dulce, que se realizará el próximo 3 de junio en La Rural. Allí deberá elaborar un pan dulce artesanal de un kilo, sin químicos ni esencias artificiales, frente a un jurado compuesto por especialistas en el rubro. “La expectativa es traer la copa a Lomas y compartirla con todos los lomenses que apoyan mi trabajo día a día”, afirmó Matías, quien ya obtuvo un segundo puesto en la primera edición del certamen.

“Mi sueño es seguir creciendo día a día en lo profesional, aportar mi granito de arena con las recetas y llevar mi marca de chocolates artesanales a todo el país”, concluyó Matías, feliz de continuar con el legado familiar mientras encuentra nuevas maneras de conectar con los vecinos a través de la gastronomía y las redes sociales.