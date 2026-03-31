El desafío de una patinadora de Banfield para representar a Lomas en los Panamericanos

Rocío Romero de Banfield con apenas 17 años se impuso un desafío que espera cumplir.

Sabiendo que se viene un año cargado de competencias, la patinadora de Banfield Rocío Romero (17) está realizando un pedido muy particular para poder asistir al Torneo Panamericano de Patinaje Artístico donde representará a Lomas y al país, lo que se convierte para ella en una gran posibilidad que no quiere perderse.

El mundo de las redes sociales es una excelente vidriera para poder conseguir sponsors que apoyen a la deportista de Banfield por lo que Rocío comenzó una campaña para que se sumen más seguidores a sus cuentas y de esta manera atraer las marcas que puedan solventar su participación en el torneo de nivel internacional.

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"Principalmente mi objetivo más grande es poder participar del torneo en el cual voy a representar al país. Es muy importante para mí y mi carrera deportiva", expresó sobre sus ganas de estar presente en dicha competencia que requiere de una preparación y una indumentaria especial que es muy costosa, según contó.

Rocío patina desde sus 4 años, fue campeona nacional dos veces en 2021 y 2024. En 2022 obtuvo el 4to puesto nacional, en 2023 obtuvo el 3er puesto, y este año se llevó el 4to lugar en la divisional A (que es la división más importante de patín) en la categoría A nacional.

"En agosto también participaré del torneo absoluto que se desarrollará en la provincia de San Juan", adelantó sobre este año de competencias.

Actualmente, Rocío entrena en el Club Colón de Temperley y trabaja arduamente desde sus redes para dar a conocer su talento en el patín. Si bien tiene muchos seguidores, para que más marcas la acompañen necesita muchos más seguidores que la apoyen y de esa manera llegar a su objetivo.

Una mención en Lomas que resalta su indiscutible talento

El año pasado, Rocío fue convocada especialmente por el Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora donde le otorgaron una mención especial.

La joven fue distinguida "por su ejemplar trayectoria como deportista en patinaje artístico y su contribución como exponente del deporte constituyéndose un ejemplo para la juventud lomense".

5039386c-5f30-47d2-88bd-a472111a1b54 Una distinción que valora su trabajo como deportista amateur.

"Lo más importante para mi es sentir que mi gente de Lomas colabore simplemente siguiendo mis cuentas en las redes sociales, no pido dinero, sólo personas que me ayuden a cumplir mi sueño", pidió ilusionada la joven patinadora.

Para seguir a Rocío y apoyar su pedido hay que ingresar en sus cuentas de Instagram: @rochuuromero o en TikTok: @rochuuromero_