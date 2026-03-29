El éxito de las ferias del Club Cludias de Banfield: un proyecto que atrae a emprendedores y vecinos

En pleno corazón de Banfield , precisamente en el Club Cludias , un fenómeno multitudinario atrae a familias enteras: las ferias de emprendedores que se realizan en la institución son un boom para la ciudad. Josefina De Michelis , su creadora, contó cuál es el secreto del éxito que ya atraviesa su octavo año consecutivo y adelantó la próxima fecha de abril.

En una charla con el Diario La Unión , Josefina explicó que los inicios de la feria de emprendedores se dieron en 2018. La primera experiencia contó con 14 puestos, pero lejos de desanimarse, De Michelis apostó por el proyecto a pura convicción.

"Siempre soñé con una feria multitudinaria, llena de emprendimientos y colmada de vecinos. Había algo en mi interior que me decía que el proyecto iba a funcionar y por eso decidí apostar por él, dándole el tiempo necesario para que madure", reveló.

Cada edición de la feria contaba con un ambiente familiar y alegre , impronta que resultó ser uno de los puntos claves para su exitoso desarrollo. A eso se le sumó el respeto y el buen asesoramiento por parte de la organización.

todavia-quedan-lugares-que-los-emprendedores-puedan-sumarse-las-jornadas El Club Cludias de Banfield realiza las ferias de manera mensual, las cuales son muy concurridas por los vecinos.

"La difusión de boca en boca acercó a muchos lomenses a este espacio que fue pensado no solamente para ser aprovechado por los emprendedores, sino también como un lugar de encuentro y de paseo a disposición de los vecinos de Lomas de Zamora y de otros distritos", admitió De Michelis, que catalogó a las ferias como "una verdadera fiesta".

La difusión de boca en boca acercó a muchos lomenses a este espacio que fue pensado no solamente para ser aprovechado por los emprendedores, sino también como un lugar de encuentro y de paseo a disposición de los vecinos de Lomas de Zamora y de otros distritos La difusión de boca en boca acercó a muchos lomenses a este espacio que fue pensado no solamente para ser aprovechado por los emprendedores, sino también como un lugar de encuentro y de paseo a disposición de los vecinos de Lomas de Zamora y de otros distritos

La inclusión a los emprendedores para que den a conocer cualquier tipo de artesanías o proyectos fue otro de los aciertos de Josefina. "En una de las ediciones que hicimos en el Club Cludias llegamos a tener 119 puestos: ese día tuve que salir a comprar mesas porque no me alcanzaron las que ya había en la institución", recordó, entre risas.

En una de las ediciones que hicimos en el Club Cludias llegamos a tener 119 puestos: ese día tuve que salir a comprar mesas porque no me alcanzaron las que ya había en la institución En una de las ediciones que hicimos en el Club Cludias llegamos a tener 119 puestos: ese día tuve que salir a comprar mesas porque no me alcanzaron las que ya había en la institución

El próximo domingo 12 de abril, el Club Cludias hará una nueva edición de la feria: el evento se llevará a cabo de 16 a 20 en el espacio que se encuentra situado en Rincón al 900 (esquina Campos).

Los vecinos que asistan se van a topar, como ya es costumbre, con una amplia variedad de emprendimientos. Aún quedan lugares disponibles: los artesanos que deseen sumarse tienen que enviar un mensaje de WhatsApp al 1164941016 (Josefina). El éxito ya está asegurado.

Para finalizar, De Michelis también anticipó la realización de una feria vintage que se hará en Espacio Aurora (avenida Alsina 108) el domingo 19 de abril, también de 16 a 20.