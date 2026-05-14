"Te amo y te extraño": el conmovedor mensaje de la madre de Malena Soto el día en que hubiera cumplido 27 años

En medio del dolor que todavía atraviesa a familiares y amigos, la madre de Malena Soto publicó este jueves un desgarrador mensaje en redes sociales para recordar a su hija el día en que hubiera cumplido 27 años: “Te amo Malena y te extraño mucho". La fecha además coincide con el cumpleaños de la hija de la joven asesinada.

“Male, feliz 27. Besos al cielo, la falta que me hacés mi negra hermosa”, escribió la mujer en una publicación acompañada por una foto familiar. En el mensaje también expresó el compromiso de acompañar y cuidar a su nieta: “Me dejaste un pedacito tuyo que te prometo que siempre voy a estar para ella”.

El recuerdo en un día tan especial vuelve a reflejar el impacto irreparable que dejó el femicidio. Días atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal (toc) 4 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Enzo Daniel Chamorro por el crimen ocurrido en enero del año pasado en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge.

Los jueces encontraron al exfutbolista culpable del delito de “homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido contra una mujer”, coincidiendo con el pedido realizado tanto por la fiscalía como por la querella.

Malena Soto, asesinada en enero pasado. Malena Soto, asesinada en enero pasado.

El femicidio de Malena Soto

Todo ocurrió el 20 de enero de 2025. Malena Soto, de 25 años, había ido su con novio Enzo Chamorro al Hotel Satélite de Ingeniero Budge, ubicado en Cosquín al 1800. Poco después, él la degolló con un cuchillo: le provocó profundos cortes en el cuello que le provocaron la muerte.

Cuando Chamorro abrió la puerta para salir, se activaron las alarmas de la habitación. El personal del hotel encontró a Malena ensangrentada en el baño. Inmediatamente intentaron trabar las puertas del lugar para evitar que el asesino escapara, pero logró saltar el portón y huir.

Un video captado por la cámara de seguridad del albergue transitorio fue clave para identificar al asesino, quien fue arrestado poco después en el centro de Lomas. Apenas se conoció su detención, se empezaron a conocer detalles de su pasado y hubo un dato que sorprendió a todos: había jugado recientemente en la Primera División del club Camioneros.