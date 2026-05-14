La escritora de Lomas Cecilia Santoro presenta un recorrido por la historia de los pueblos originarios

Con el valor de sus obras, se presentará este sábado a las 17 la reconocida escritora de Lomas Cecilia Santoro en el Museo Americanista donde recorrerá cinco de sus libros y hará especial hincapié en las historias de los pueblos originarios que han sido parte fundamental en la formación del ser argentino.

La jornada con entrada libre y gratuita que se desarrollará en Manuel Castro 254, Lomas, contará con la presencia de exponentes locales que abrirán el encuentro con sus palabras antes de la presentación de la escritora lomense. "Mi investigación, recopilación y los libros que hoy presento está compuesta con algunos de los muchos elementos que forman el valioso patrimonio de nuestro país, solo algunos porque si caminamos por cada pequeño rincón de cada pequeño pueblo, existe un sinnúmero de ellos", explicó la autora de los libros.

Divertirse y ayudar. Invitan a una peña bailable en Lomas a beneficio del Centro Cultural Dorado Arte

Talento local. El artista de Lomas que pasó de cantar en la peatonal Laprida a brillar en la tele

Organizado por la Sociedad Argentina de Escritores, filial Lomas y por el área de Cultura, la iniciativa de este sábado contará con la presencia y las palabras del señor historiador lomense y escritor, Hugo Bento , el profesor Jorge Rampinini, la licenciada Lidia Rissotto , la diplomada, Gladys Herrera y la licenciada, Dora Zulema Lorusso.

Para musicalizar el momento se va a presentar en vivo el dúo "Segunda Voz" que está integrado por las hermanas Mariela y Maribel Portela.

Las obras de la escritora de Lomas, Cecilia Santoro con gran valor histórico

Sobre lo que va a suceder este sábado en el Museo Americanista, Santoro especificó que va a hacer un resumen de cada uno de sus libros y admitió: "Fue mi intención valorar y hacer valorar la sabiduría de cada pueblo para que siempre esté presente y así visibilizarla".

Los libros se destacan por preservar los innumerables saberes de los antepasados. "Los pueblos nos han legado manteniendo viva su identidad. Para nosotros, para quienes nos antecedieron y, especialmente, para las generaciones venideras", aseguró la lomense que ha trabajo mucho en la investigación de cada pueblo.

Los libros de la autora son: “Ocurrió hace mucho tiempo… Leyendas de nuestra patria”, "Una ocasión para el asombro… Mitos de nuestro país”, “Un viaje al alma de nuestros pueblos… Creencias y Devociones argentinas”, Pinceladas Argentinas… Recorriendo los rincones de mi patria” y “Pinceladas Argentinas… Recorriendo el corazón de nuestra patria” .

En cada uno de ellos, Santoro da a conocer leyendas, historias, información, folklore, identidad, valores, ritos, celebraciones, costumbres, devociones y hasta creencias que han conformado la cultura y la idiosincrasia del país.

Los que quieran sumarse pueden hacerlo directamente este sábado un rato antes del horario especificado.