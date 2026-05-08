Invitan a una peña bailable en Lomas a beneficio del Centro Cultural Dorado Arte

Los profesores que dictan el taller de folklore en el Centro Cultural Dorado Arte y Deporte de Lomas organizan la primera peña bailable del año que será a beneficio del espacio que necesita arreglos edilicios para seguir dando actividades y ferias para los vecinos.

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La jornada se realizará este domingo de 16 a 20 dentro del espacio ubicado en Eustaquio Díaz Vélez 76 para todos los que quieran pasar un lindo momento familiar acompañados de buena música, baile y hasta un buffet económico que estará disponible durante todo el encuentro.

Iris Samaan, que es la responsable del espacio donde antes funcionaba el Club Pescadores Lomas, comentó: "Todo lo que se junte de este evento será para el cultural. En este momento necesitamos hacer algunos arreglos edilicios y además estamos juntando dinero para poder calefaccionar el lugar".

Cómo será la jornada en Lomas

Los que asistan van a poder disfrutar de la música del folklore de la mano de la musicalización del grupo La OMA que estará a cargo de la jornada junto a los profes que van a invitar al público a sumarse a la pista para bailar.

Para acceder, lo único que se pide es comprar la entrada por anticipado para mantener el cupo del espacio. El buffet que estará disponible será bien económico para que todos puedan comer durante la jornada.

Durante todo el año se realizan estos eventos para los alumnos que van al espacio a tomar sus clases de folklore, también para toda la comunidad que quiera participar y conocer el lugar y por qué no luego sumarse a los talleres.

El valor de la entrada es de $6.000 y los que quieran recibir más información o hacer alguna consulta se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 1153847125.