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29 de abril de 2026
Circular.

Lomas: recuperan dos toneladas de neumáticos por día y los ingresan al circuito de reciclado

Es un trabajo conjunto entre el Municipio y unas 115 gomerías, que colaboran donando las gomas en desuso o viejas. El material es triturado y recuperado, para ser reinsertado en las industrias.

El Municipio de Lomas recupera dos toneladas de neumáticos por día&nbsp;

El Municipio de Lomas recupera dos toneladas de neumáticos por día 

En un trabajo conjunto con 115 gomerías (otras 150 están en espera cuando haya mayor capacidad de abordaje), en Lomas recuperan dos toneladas de neumáticos por día y los ingresan al circuito de reciclado. Así, buscan reducir el impacto ambiental generado por los neumáticos desechados.

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Cada vez más lomenses se suman a esta iniciativa que busca reducir el impacto ambiental.

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Los vecinos y vecinas interesados en disponer sus Neumáticos Fuera de Uso pueden dirigirse directamente a cualquiera de las gomerías adheridas al programa.

Los vecinos y vecinas interesados en disponer sus Neumáticos Fuera de Uso pueden dirigirse directamente a cualquiera de las gomerías adheridas al programa.

Cómo es el proceso de reciclado

El proceso comienza cuando los vecinos llevan sus cubiertas usadas a las gomerías adheridas al programa, donde son recolectadas por el equipo de Ambiente Lomas.

Una vez recolectado, el material es triturado y recuperado, para luego ser reinsertado en las industrias, promoviendo la generación de nuevos productos a partir del caucho reciclado.

Los vecinos y vecinas interesados en disponer sus Neumáticos Fuera de Uso pueden dirigirse directamente a cualquiera de las gomerías adheridas al programa, consultando el listado en este link.

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