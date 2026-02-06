En Lomas de Zamora hay más de 60 puntos de reciclado: cómo funcionan.

Se trata de espacios para depositar plásticos, vidrios, cartones, papeles y metales, contribuyendo a reducir el volumen de residuos que se envían a disposición final y fomentando prácticas sustentables en la vida cotidiana.
Los puntos de recepción funcionan como el primer paso de una cadena que transforma los residuos secos en nuevos recursos, articulando la participación ciudadana con el trabajo operativo del Municipio.
Una vez depositados en los contenedores correspondientes, los materiales son recolectados por Recuperadores Urbanos, quienes cumplen un rol clave tanto desde lo ambiental como desde lo social.
El tratamiento posterior en manos de los recicladores de Lomas de Zamora
Luego, los residuos son trasladados a plantas de tratamiento locales, donde se clasifican y procesan para su posterior comercialización. Este circuito no solo mejora la gestión de los residuos, sino que también genera trabajo e ingresos para cooperativas de reciclado, convirtiendo la política ambiental en una herramienta de inclusión y desarrollo local.
Desde el programa recuerdan la importancia de que los materiales reciclables estén limpios y secos, lo que facilita su procesamiento y optimiza el circuito de reciclaje. Gracias a la amplia cobertura territorial de la red, cada localidad cuenta con al menos un punto cercano, lo que simplifica la participación de los hogares.