En Lomas de Zamora hay más de 60 puntos de reciclado: cómo funcionan.

A través del programa Lomas Recicla, el Municipio ofrece más de 60 puntos de reciclado distribuidos en todo Lomas de Zamora. La iniciativa promueve l a separación de residuos en origen y permite que miles de vecinos se sumen activamente al cuidado del ambiente desde sus barrios.

Se trata de espacios para depositar plásticos, vidrios, cartones, papeles y metales, contribuyendo a reducir el volumen de residuos que se envían a disposición final y fomentando prácticas sustentables en la vida cotidiana.

Los puntos de recepción funcionan como el primer paso de una cadena que transforma los residuos secos en nuevos recursos, articulando la participación ciudadana con el trabajo operativo del Municipio.

Una vez depositados en los contenedores correspondientes, los materiales son recolectados por Recuperadores Urbanos, quienes cumplen un rol clave tanto desde lo ambiental como desde lo social.

El reciclado es fundamental en tiempos de calentamiento global.

El tratamiento posterior en manos de los recicladores de Lomas de Zamora

Luego, los residuos son trasladados a plantas de tratamiento locales, donde se clasifican y procesan para su posterior comercialización. Este circuito no solo mejora la gestión de los residuos, sino que también genera trabajo e ingresos para cooperativas de reciclado, convirtiendo la política ambiental en una herramienta de inclusión y desarrollo local.

Desde el programa recuerdan la importancia de que los materiales reciclables estén limpios y secos, lo que facilita su procesamiento y optimiza el circuito de reciclaje. Gracias a la amplia cobertura territorial de la red, cada localidad cuenta con al menos un punto cercano, lo que simplifica la participación de los hogares.

Para conocer la ubicación exacta de los más de 60 Puntos de Reciclaje, el mapa está en el sitio web del Municipio.