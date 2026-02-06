viernes 06 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026
Antes del inicio de clases.

Docentes bonaerenses anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral

La medida de fuerza de los docentes será el miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma del gobierno de Javier Milei y en “repudio al ajuste en educación”.

La fecha de inicio de las sesiones extraordinarias en el Senado serían el mismo miércoles, para tratar la reforma laboral. Ante eso, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que integran sindicatos del territorio bonaerense donde las clases comienzan el 2 de marzo más allá de las tareas que realizan durante el segundo mes del año, anunciaron un paro para ese día.

Entre las reivindicaciones, señala su rechazo “a la reforma laboral y previsional” -considerando la implicancia de la reforma en los aportes jubilatorios– también su repudio “al ajuste en educación” y la persistente demanda por la devolución de las inversiones educativas cortadas por la gestión de Milei y con impacto directo en los salarios docentes, como sucedió con el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).

El reclamo por paritaria de los docentes

El anuncio de paro nacional se dio horas después de la respuesta dada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) al gobierno de Axel Kicillof en la paritaria. La propuesta habría rondado el 2% y fue rechazada, por lo que seguirán las negociaciones.

